Vota por tu favorito en la final del Premio Coche del Año de los Lectores 2026

Dacia Bigster, Ebro s400, Fiat Grande Panda, Hyundai Inster, Kia EV3 y Leapmotor B10 competirán por relevar al Renault 5 E-Tech, vencedor de la pasada edición, en la gran final del Premio Coche del Año de los Lectores de Prensa Ibérica. Seis modelos que resumen el momento de cambio que vive la industria, con una mezcla equilibrada de electrificación, diseño y accesibilidad.

Dacia Bigster

Dacia Bigster / Dacia

El Dacia Bigster marca la entrada de la firma en el segmento C-SUV con un modelo que combina espacio, sencillez y eficiencia. Destaca la nueva versión mild hybrid G-140, con motor tricilíndrico 1.2 turbo bicarburación gasolina/GLP e hibridación ligera de 48 V, capaz de funcionar con ambos combustibles y con etiqueta ECO. Con hasta 1.450 km de autonomía gracias a sus dos depósitos de 50 litros, logra reducir un 10 % las emisiones de CO₂ frente a un gasolina equivalente. El precio parte desde 24.590 €, manteniendo la filosofía de ofrecer lo esencial al mejor coste. Un SUV familiar práctico y robusto, fiel al ADN de Dacia.

Ebro s400

Ebro S400 / Ebro

Fabricado en Barcelona, el Ebro s400 simboliza el regreso de una marca histórica. Este SUV híbrido combina un motor 1.5 DHE de 95 CV con otro eléctrico de 204 CV para rendir 211 CV combinados y un consumo medio de 5,3 l/100 km, con etiqueta ECO. Su interior ofrece doble pantalla de 12,3 ”, amplio maletero de 430 litros y un equipamiento de seguridad líder con 24 sistemas ADAS de serie. Desde 27.490 €, es un modelo clave para la nueva etapa industrial de Ebro y una alternativa nacional sólida en el mercado híbrido.

Fiat Grande Panda

Fiat Grande Panda / Fiat

El Fiat Grande Panda recupera la esencia del icono urbano italiano con una gama completa —gasolina, híbrido y eléctrico— que lo adapta a todos los públicos. Su diseño rinde homenaje al Panda original de los 80, con faros LED de estilo píxel y una carrocería compacta de 3,99 m. En su interior emplea materiales reciclados como el Lopolen Ecotek, fabricado a partir de briks de leche y zumo, y tapicerías con fibra de bambú. Con 100 a 113 CV según versión y un precio desde 14.950 €, combina nostalgia, sostenibilidad y tecnología accesible.

Hyundai Inster

Hyundai Inster / Hyundai

El Hyundai Inster redefine el coche urbano 100 % eléctrico con un enfoque práctico y tecnológico. Disponible con batería de 42 o 49 kWh, ofrece hasta 370 km de autonomía WLTP y un tiempo de carga del 10-80 % en solo 30 minutos en corriente continua de 120 kW. Mide 3,82 m de largo y su interior destaca por la modularidad y el diseño digital, con pantalla doble, buena habitabilidad y capacidad de carga de hasta 1.059 litros con los asientos abatidos. Incorpora además funciones V2L internas y externas, que permiten alimentar dispositivos eléctricos. Un modelo ágil, eficiente y perfectamente adaptado al entorno urbano.

Kia EV3

Kia EV3 / Kia

El Kia EV3 traslada la tecnología del EV9 a un formato más compacto. Su versión Long Range alcanza 600 km de autonomía y admite carga rápida del 10 al 80 % en unos 31 minutos. Estrena el sistema i-Pedal 3.0, que permite conducir con un solo pedal y ajustar la regeneración de energía según el tráfico. Además, su tecnología V2L puede alimentar aparatos externos o incluso cargar otro vehículo. Interior de alta calidad, infoentretenimiento conectado y amplias ayudas a la conducción completan un SUV que marca la referencia en eficiencia eléctrica.

Leapmotor B10

Leapmotor B10 / Leapmotor

El Leapmotor B10 es el primer modelo chino que Stellantis comercializará en Europa bajo su paraguas. Este sedán eléctrico de 4,77 m destaca por su diseño fluido y su equilibrio entre rendimiento y precio. Equipa un motor de 218 CV y logra 434 km de autonomía WLTP, con un sistema de gestión energética de última generación y arquitectura Leap 3.5 compatible con conducción semiautónoma. Su precio, en torno a 20.000 € con ayudas, lo posiciona como una de las opciones eléctricas más competitivas del mercado europeo.

Seis finalistas y seis caminos distintos hacia el mismo destino: una movilidad más limpia, conectada y accesible. De entre ellos saldrá el sucesor del Renault 5 E-Tech como nuevo Coche del Año de los Lectores 2026.