Hot Wheels: Ahora puedes tener los monoplazas de la Fórmula 1, incluido el de Fernando Alonso y los Ferrari

Desde 1968, los Hot Wheels han formado parte de la diversión en muchos hogares de todo el mundo. El pasado 24 de enero, Mattel, empresa que los fabrica, anunció el lanzamiento de la primera colección de Fórmula 1 en colaboración con Hot Wheels, pero faltaban 2 escuderías importantes.

Mattel ha anunciado que la colaboración entre Hot Wheels y la Fórmula 1 se amplía, y la parrilla se completará con los monoplazas de Aston Martin, incluido el de Fernando Alonso, y los Ferrari.

Los nuevos monoplazas se presentaron durante el pasado Gran Premio de México de Fórmula 1 en un evento donde apareció Sergio Pérez, piloto mexicano que volverá a la parrilla en 2026 con el equipo Cadillac. Esta nueva línea de Hot Wheels recrea a escala 1:64 a todos los pilotos y sus monoplazas de la temporada 2025 de la máxima categoría del automovilismo.

Pack de 5 Hot Wheels en colaboración con la Fórmula 1 / Amazon

“Con la incorporación de la Scuderia Ferrari y Aston Martin a la colección, los aficionados de todos los equipos de la parrilla pueden vivir la Fórmula 1 de una forma totalmente nueva, coleccionando a su piloto favorito o jugando con su equipo preferido y los nuevos coches de 2025”, afirma Ted Wu, director global de vehículos y sets de construcción de Mattel. Además de los monoplazas de Fórmula 1, Hot Wheels confirma que lanzará nuevos sets de circuitos inspirados en la máxima categoría del automovilismo a lo largo de 2026.

Por este precio podrás tener a los Hot Wheels de la parrilla de Fórmula 1

La nueva colección 2025 de los monoplazas de Fórmula 1 de Hot Wheels comenzará a llegar desde ahora y hasta bien avanzado el 2026, con los siguientes precios y fechas: