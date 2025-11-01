Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Motos

Ducati XDiavel V4: 168 CV y una aceleración de 0 100 en menos de 3 segundos

La nueva moto de la casa de Borgo Panigale se vende en España desde el mes de mayo, por encima de los 30.000 euros.

La nueva Ducati XDiavel V4

La nueva Ducati XDiavel V4 / Ducati

Andrea Gil Modrego

Andrea Gil Modrego

Zaragoza
La nueva Ducati XDiavel V4, una motocicleta que combina los atributivos de una cruiser con el rendimiento y la tecnología de las motos deportivas italianas, ha sido el lanzamiento del año de la casa de Borgo Panigale.

El motor es un V4 Granturismo de 1.158 cc, capaz de desarrollar 168 CV y entregando una potencia lineal y constante en toda la gama de revoluciones. Este propulsor, derivado de la experiencia de Ducati en el segmento de las hypersport, promete una respuesta inmediata y una aceleración de 0 a 100 km/h en menos de tres segundos.

Con un peso de solo 229 kg, la XDiavel V4 es sorprendentemente ligera para su categoría, lo que se traduce en una mayor maniobrabilidad y agilidad tanto en ciudad como en carretera abierta. Su neumático trasero de 240/45 completa un conjunto deportivo y manejable al mismo tiempo.

Ducati XDiavel V4

Ducati XDiavel V4 / Ducati

El diseño mantiene el ADN inconfundible de la marca de Borgo Panigale, con líneas agresivas, pero a la vez elegantes. Su depósito de combustible esculpido y los nuevos colores Burning Red y Black Lava realzan su presencia en carretera y transmiten una sensación de potencia.

Cómoda y tecnológica

A pesar de su carácter deportivo, Ducati ha puesto especial atención en la comodidad y la ergonomía. La posición de conducción es baja y relajada, ideal para largos trayectos, y tanto piloto como pasajero disfrutarán de asientos más amplios y confortables, con asas integradas de serie. Además, las estriberas ajustables permiten personalizar la postura.

La Ducati XDiavel V4 llega equipada con lo último en tecnología. Incluye un sistema de frenado Brembo Stylema, una pantalla TFT de 6,9 pulgadas con conectividad Bluetooth y asistencia electrónica completa.

El piloto puede elegir entre tres modos de potencia y cuatro modos de conducción (Sport, Touring, Urban y Wet) para adaptar el carácter de la moto a cada situación. Además, cuenta con Cruise Control, Ducati Quick Shift y Launch Control, funciones que garantizan una experiencia de conducción segura.

Precio de la nueva Ducati XDiavel V4

Ducati XDiavel V4

Ducati XDiavel V4 / Ducati

Como es habitual en la marca, Ducati ofrece una amplia gama de accesorios oficiales, que permiten configurar la XDiavel V4 con un enfoque más touring o deportivo. Entre ellos se incluyen alforjas, asientos personalizados y componentes en fibra de carbono.

La nueva Ducati XDiavel V4 se vende desde el pasado mes de mayo por 32.990 euros para la versión Burning Red y 33.290 euros para la Black Lava.

