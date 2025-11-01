Alpine A290 Rallye: Un coche 100% eléctrico preparado para la competición

Alpine ha presentado la versión Rallye del A290, que combina dinamismo, emoción y seguridad. Además, este vehículo marca una nueva era en la competición, con una propuesta de “alto voltaje” para una nueva generación de coches de rally 100% eléctricos y accesibles.

El Alpine A290 Rallye está ideado para pilotos que pretenden iniciarse o continuar participando en pruebas de rallyes. Con este vehículo, la firma francesa renueva su compromiso de hacer que el motorsport sea más sostenible, accesible y acorde con los cambios del mundo real.

El Alpine A290 Rallye (izquierda) con el Alpine A290 (derecha) / Alpine

El Alpine A290 de competición

La versión Rallye está basada en el Alpine A290, el primer coche urbano eléctrico deportivo de la marca francesa. Este vehículo marcó el comienzo de una nueva era en Alpine, porque trasladó su ADN de ligereza, agilidad y placer de conducción al entorno urbano y a la movilidad del futuro.

Sabemos que Alpine está profundamente ligada con el motorsport. La idea de desarrollar una versión de competición del Alpine A290 surgió en diciembre de 2023. La firma francesa pensó que los coches eléctricos pueden ser eficaces y emocionantes en múltiples terrenos y ofrecer el máximo disfrute a los pilotos, ya sean principiantes o experimentados. Entonces nació el Alpine A290 Rallye.

El A290 Rallye mide 3,997 metros de largo, 1,823 de ancho y 1,502 metros de alto, y monta un motor de 220 caballos de potencia y 300 Nm de par máximo, que se transmiten al tren delantero mediante un diferencial autoblocante ZF de deslizamiento limitado, que garantiza un rendimiento y una motricidad excepcionales.

En el nuevo vehículo 100% eléctrico de la marca francesa que toma como base el A290 con el arco de seguridad FIA, también se han rediseñado la reductora y la gestión electrónica. Las baterías se recargan del 20 al 80% en menos de 28 minutos a 100 kW. El Alpine A290 Rallye incorpora los últimos avances en seguridad activa y pasiva, ya que desde las primeras etapas de ensamblaje se suelda una jaula antivuelco a la estructura, que está reforzada para proporcionar puntos de anclaje específicos comparables a los de un Rally3.

El Alpine A290 Rallye / Alpine

El Alpine A290 Rallye monta unos neumáticos de 18 pulgadas, y para su uso en rally tiene dos modos de conducción que optimizan el uso del coche: Save (cartografía para las zonas de ruta de enlace) y Sport (cartografía para las zonas de ruta de especiales).

El habitáculo está diseñado para ofrecer el máximo disfrute al piloto y su copiloto. En el asiento está instalado un ‘baquet Spine’ (asiento de competición deportivo diseñado para ofrecer una sujeción y seguridad superiores). Además, el piloto se encuentra frente a un cuadro de instrumentos que integra los mandos principales, una pantalla digital y todas las funciones necesarias para pilotar. Los pedales y la columna de dirección son ajustables para garantizar una posición de conducción óptima.

El interior del Alpine A290 Rallye / Alpine

El precio del Alpine A290 Rallye montado, pintado y neumáticos de serie (sin opciones) es de 59.900 euros, impuestos no incluidos.

El nuevo trofeo de la marca francesa: Alpine A290 Trophy

El fabricante de automóviles francés ha creado el Alpine A290 Trophy, un nuevo campeonato monomarca centrado en el A290 Rallye. Esta competición empezará los días 8 y 9 de noviembre en el Rally Nacional del Indre, donde se reunirán las primeras unidades del A290 Rallye. Según Alpine, este campeonato está “dirigido tanto para los pilotos noveles como experimentados”, y el premio total será de 55.000 euros.

Esta nueva copa dará la bienvenida a los competidores en seis rondas del Campeonato de Francia, y varias citas regionales que permitirán a equipos más modestos participar en condiciones similares. A partir de 2026, el montante económico crecerá de forma significativa: el campeonato principal repartirá 236.000 euros, y el trofeo regional ofrecerá 46.000 euros a sus mejores clasificados.