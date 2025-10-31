Estos son los siete finalistas de The Car Of The Year 2026

De todo un poco, pero ante todo muchísima calidad. Ya se conocen los siete modelos finalistas para la edición 2026 de The Car Of The Year. Tras la publicación hoy de la ‘short-list’ se ha desvelado el nombre de los modelos que competirán para tomar el relevo en el trono europeo del Renault 5 E-Tech (también Alpine A290).

El modelo eléctrico francés se impuso en la edición del año anterior y su sucesor saldrá de entre (por orde alfabético): Citroën C5 Aircross, Dacia Bigster, Fiat Grande Panda, Kia EV4, Mercedes-Benz CLA, Renault 4 y Skoda Elroq. Otros muchos merecían estar en la lista final.

Tras el veredicto de los 60 jurados representantes de 23 países (entre los que estamos, servidor, desde Prensa Ibérica), los siete modelos finalistas tratarán de convencer por siu capacidad tecnológica, mecánica, prestaciones, equipamiento y relación calidad-precio. La decisión para el senado del automóvil europeo no será fácil. Tras dos años de victorias consecutivas de modelos eléctricos (y de Renault) con el Scenic en 2024 y el Renault 5 E-tech en 2025, este año la batalla será más dura y, tal vez, menos eléctrica.

Citroën C5 Aircross / Citroën

Dacia Bigster / Dacia

Nuevo Fiat Grande Panda Eléctrico. / / Fiat

Nuevo Mercedes-Benz CLA: elegancia eléctrica con alma inteligente / Vicente Montoro

Tres de los modelos contendientes no se basan exclusivamente en la mecánica 100% eléctrica y eso va muy acorde con la tendencia del mercado en Europa en general. Citroën C5 Aircross, Dacia Bigster y Fiat Grande Panda tiene una gama de modelos de combustión contrastada y eficiente. Algunos de ellos también disponen de propuesta 100% eléctrica. Pero no todos.

Dos carrocerías para el Kia EV4, con una diferencia de 30 centímetros de largo. / KIA

Renault 4 / Xavier Pérez

Skoda Elroq / Xavier Pérez

Frente a los modelos multienergía, los jurados deberán decidir si mantienen una apuesta solo por lo eléctrico. Kia EV4, Skoda Elroq, Mercedes-Benz CLA y Renault 4 se mueven en ese terreno exclusivo de los ‘enchufados’.

Desde hoy y hasta el próximo 31 de diciembre los jurados podrán emitir su voto, repartiendo 25 puntos entre los finalistas, obligados a dar un modelo ganador en cada votación con un máximo de 10 puntos. El premio de entregará (y conocerá) el próximo 9 de enero en el salón del automóvil de Bruselas, el mismo escenario de las dos últimas ediciones del premio.