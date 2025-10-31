Así es cómo tienes que pagar una multa de tráfico

Es importante estar atento a todo cuando estamos al volante, pero en algunas ocasiones puede haber un pequeño despiste. Si te han puesto una multa, debes pagarla cuanto antes, y aquí te enseñamos a cómo hacerlo.

El uso del teléfono móvil al volante, aparcar donde no se puede, conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas, o no tener la ITV en regla, son algunas de las infracciones más comunes en España. Pero sobrepasar el límite de velocidad es la multa más habitual en nuestro país, ya que está presente en 2 de cada 3 denuncias.

Un radar de velocidad / Jordi Cotrina

¿Qué pasa si no pago una multa de tráfico?

Si pagas una sanción 20 días naturales desde la notificación, tienes el descuento del 50% (pago voluntario). Si la pagas del día 21 al 45, tienes que dar el importe completo (sin descuento). Pero si pasan esos 45 días, se abre la vía ejecutiva. El conductor sancionado debe pagar la multa más un recargo del 5%.

Si con la vía ejecutiva y ese 5% de recargo sigues sin abonar la multa, la Agencia Estatal de la Administración Tributaria se hará cargo y te darán un nuevo plazo, pero con un recargo del 20%. Si con todo este procedimiento sigues sin abonar el dinero de la sanción más el recargo, el siguiente paso es un proceso de embargo de los bienes. Lo normal es que retiren el dinero de tu cuenta corriente, de la pensión o del salario, pero si no hay suficiente, se pasará al embargo de los inmuebles o propiedades que puedan cubrir la deuda.

No tendrás que ir a la cárcel, si la multa es administrativa (te llega a casa) y eres insolvente, pero seguirás acumulando esa deuda hasta que vuelvas a tener ingresos o algún bien para saldar la infracción. Si la sanción es de carácter penal y delictivo, un juez puede dictaminar que puedas ingresar en prisión. Además durante todo este proceso, tendrás restricciones administrativas, es decir, no podrás realizar gestionas con la DGT, como renovar el carnet de conducir o transferir un vehículo.

Policía multando a un vehículo / AGENCIAS

El artículo 112 de la Ley de Seguridad Vial explica que las multas prescriben: las sanciones leves a los 3 meses y las graves y muy graves a los 6. Este periodo de tiempo es desde el momento en que cometiste la infracción hasta que te la notificaron.

¿Cómo puedes pagar una sanción de tráfico?

Hay varias maneras para pagar una multa impuesta por la Dirección General de Tráfico. Como hemos dicho, si saldas la sanción 20 días naturales desde la notificación, tienes el descuento del 50% (pago voluntario). Si la pagas del día 21 al 45, tienes que dar el importe completo (sin descuento). Así es cómo puedes pagar una multa de tráfico: