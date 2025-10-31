Nuevo Mitsubishi Eclipse Cross desde 32.050 euros y con 8 años de garantía

Ya hay precio para el nuevo Mitsubishi Eclipse Cross 100% eléctrico, que se pone a la venta en noviembre desde 32.050 euros. Esta tarifa incluye el descuento por financiación, campaña comercial y las ayudas del Plan Moves III, por lo que es una cifra especialmente competitiva si se tiene en cuenta la autonomía, el nivel de equipamiento y la garantía que ofrece el modelo. Uno de sus grandes reclamos está en la garantía: ocho años o 160.000 kilómetros, tanto para el vehículo como para la batería de tracción, reforzando la confianza en la fiabilidad del conjunto.

Mitsubishi Eclipse Cross / Mitsubishi

De momento, el nuevo Mitsubishi Eclipse Cross llegará al mercado en una única versión con batería de 87 kWh, que se puede cargar a potencias de hasta 150 kW en corriente continua y permite alcanzar una autonomía máxima de 626 kilómetros en ciclo WLTP. Esta cifra lo coloca entre los modelos más capaces del segmento. En 2026 está previsto que se añada una versión de autonomía media con batería de 60 kWh, lo que permitirá ofrecer un precio de acceso más bajo para quienes no necesiten tanto alcance.

A nivel de carga, el SUV eléctrico permite recarga doméstica en modo 2, carga rápida en modo 3 (hasta 22 kW en CA) y también accede a los puntos públicos más potentes gracias a su conector CCS de hasta 150 kW. En las mejores condiciones, puede recuperar buena parte de su autonomía en apenas media hora.

Mitsubishi Eclipse Cross / Mitsubishi

El motor eléctrico desarrolla 220 CV (160 kW) y 300 Nm de par, lo que se traduce en una aceleración de 0 a 100 km/h en 8,4 segundos y una velocidad máxima de 170 km/h. El rendimiento está optimizado para ofrecer un comportamiento equilibrado y confortable, ideal tanto para ciudad como para viajes largos..

Equipamiento completo

Desde el acabado Kaiteki, el nuevo Mitsubishi Eclipse Cross ofrece un habitáculo moderno, funcional y bien equipado. Destaca la pantalla de infoentretenimiento de 12,3 pulgadas, el sistema Google integrado (con Assistant, Maps y Play Store), actualizaciones remotas, compatibilidad con Android Auto y Apple CarPlay, cargador inalámbrico y conectividad con la app de la marca. El interior también presume de materiales de calidad, iluminación ambiental LED con 48 colores, techo de cristal electrocrómico, asientos amplios y un maletero que alcanza los 545 litros. Abatiendo los asientos traseros se llega hasta 1.670 litros de capacidad. El sistema de audio corre a cargo de Harman Kardon, con 10 altavoces y 410 W de potencia para una experiencia sonora a la altura.

Interior del Mitsubishi Eclipse Cross / Mitsubishi

En seguridad, el nuevo Eclipse Cross incorpora hasta 20 asistentes avanzados a la conducción, entre ellos el sistema MI-Pilot, que combina control de crucero adaptativo con centrado de carril y puede detener completamente el vehículo en retenciones. También incluye frenado automático delantero y trasero, detector de ángulo muerto, alerta de tráfico cruzado, sistema de pre-colisión, luces automáticas, y monitorización 360 grados mediante cámaras y sensores. Además, está equipado con 7 airbags, incluyendo uno central entre los asientos delanteros.

La estructura está diseñada con materiales de alta absorción de energía y la batería cuenta con sistemas de seguridad activa en caso de accidente, como desconexión automática y acceso especial para bomberos.

El modelo aterriza en un segmento muy competitivo con una oferta que combina autonomía, tecnología, seguridad y un precio ajustado. Con sus 32.050 euros de salida (gracias al Plan Moves III), el nuevo Eclipse Cross se convierte en una de las opciones más interesantes para quienes buscan dar el salto a la movilidad eléctrica sin renunciar al espacio y la versatilidad de un SUV.