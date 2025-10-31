Lexus presenta su futuro con el ES y el LS Concept

Lexus ha llegado cargado de novedades al Salón de la Movilidad de Japón. La firma de automóviles de lujo ha presentado el ES, un sedán de cuatro puertas que está pensado para el mercado chino y norteamericano, el LS Concept, un monovolumen de seis ruedas en colaboración con la agencia espacial japonesa, y el LS Cupé Concept, la nueva cara de la berlina más popular de la marca.

La firma japonesa deja atrás la comparación y el conformismo para adentrarse en el descubrimiento y la creación, con un mensaje claro y desafiante: “Descubre, no imites a nadie”.

El Lexus LS Concept / Lexus

Lexus ES 2026, la berlina más popular de la marca

El ES es una de las novedades de Lexus en el Salón de la Movilidad de Japón. Se trata de un sedán de cuatro puertas que está pensado para el mercado chino y norteamericano. Se presenta con mecánica híbrida con motor 2.5 de 201 CV en el ES 300h, con versión de tracción delantera o total, además de las puramente eléctricas, el ES350e y el ES500e. Además, este último contará con una potencia de 343 CV.

Lexus ES 2026 / Lexus

Lexus LS Concept, el monovolumen de seis ruedas

El buque insignia de la firma japonesa es el LS. Lexus ha presentado este vehículo que ha pasado de ser un sedán a un monovolumen de seis ruedas. El nuevo LS Concept está inspirado en el Lunar Cruiser, el vehículo desarrollado junto a la agencia espacial japonesa JAXA. De ahí que la ‘S’ ya no signifique sedán, sino espacio (space). El diseño encarna el nuevo espíritu de la marca japonesa: valentía, autenticidad y creatividad sin límites.

El frontal del LS Concept presenta una reinterpretación de la clásica parrilla, ahora carenada y acabada en negro, delineada por tiras LED que recorren la parte superior y los laterales. Hay un amplio parabrisas que se prolonga hacia un techo panorámico dividido en dos grandes cristales, con el objetivo de que entre mucha luz natural al interior del vehículo. Según Lexus, el LS concept representa la libertad de romper moldes y de explorar nuevas dimensiones de la movilidad, maximizando el espacio y la privacidad, “dos bienes que simplemente no tienen precio”.

LS Cupé Concept, la berlina más popular de la marca

Este concepto del LS Cupé presenta unas puertas traseras que se abren de forma contraria a la habitual para que los pasajeros puedan entrar mejor al vehículo, y para dar la sensación de alto estatus. El suelo del maletero se abre hacia fuera de forma automática.

El Lexus LS Cupé Concept es un vehículo de cuatro plazas, que cuenta con un gran techo panorámico de vidrio, y una iluminación angular en los dos extremos. Desde la marca japonesa apuntan que "es un coche que resulta tan divertido para el conductor como para el pasajero". El LS Cupé Concept y las nuevas novedades de Lexus están pensadas “con el objetivo explícito de ayudar” a los clientes “a descubrir un nuevo estilo de vida de lujo”.

Lexus LS Cupé Concept / Lexus

Lexus Sport Concept, un coche con un claro enfoque futurista

El Lexus Sport Concept sirve de anticipo para la próxima generación de deportivos de la firma japonesa. Con un claro enfoque futurista, este deportivo representa la esencia de la deportividad y adelanta las líneas del futuro diseño de Lexus.

Lexus Sport Concept / Lexus

Este Lexus Sport Concept destaca por la anchura de su carrocería coupé de dos puertas. Este deportivo de la firma japonesa combina elementos dinámicos y emocionales en una “clara visión” hacia lo que es un deportivo de próxima generación en Lexus.