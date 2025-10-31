Ya hay precio para el nuevo Omoda 5 híbrido y, como se esperaba, va a poner en apuros a sus rivales

Omoda presenta un nuevo SUV perfecto para el mercado español, con un motor híbrido tradicional y etiqueta Eco de la DGT. Se trata del nuevo Omoda 5 SHS-H y ya conocemos su precio que, como era de esperar, convierte este coche en una opción muy atractiva para los conductores.

El Omoda 5 SHS-H combina un motor eléctrico de 150 kW (204 CV) con un motor de combustión 1.5 TGDI de 105 kW (143 CV), alcanzando una potencia total combinada de 165 kW (224 CV) y un par máximo de 295 Nm. Acelera de 0 a 100 km/h en 7,9 segundos y alcanza una velocidad máxima de 175 km/h. Es el primer híbrido tradicional de Omoda y aúna eficiencia con comodidad de uso.

Utiliza una batería LFP de 1,83 kWh, capaz de ofrecer una potencia de descarga instantánea de hasta 85 kW durante 10 segundos cuando el estado de carga es superior al 50 %. Además, su sistema de seguridad desconecta la batería en solo 2 milisegundos en caso de avería o impacto.

Un SUV de 4,44 metros

Este sistema híbrido ajusta automáticamente el trabajo de cada motor en función de las condiciones de conducción, a lo que hay que sumar los modos Eco y Sport, que permiten al conductor elegir entre una conducción más eficiente o una respuesta más dinámica.

Omoda 5 SHS-H / Omoda y Jaecco

Estéticamente, el Omoda 5 SHS-H mantiene el lenguaje de diseño distintivo de la marca. Tiene 4,44 metros de largo y 2,61 metros de distancia entre ejes, lo que le da una buena habitabilidad para el segmento de los SUV compactos.

En el exterior destacan las luces diurnas “Sharp Blade”, de diseño más deportivo, y una nueva parrilla paramétrica sin bordes con detalles tridimensionales. Según la versión elegida, el vehículo puede incorporar llantas de 17 o 18 pulgadas.

Tecnología

Omoda apuesta por la conectividad y la ergonomía para el interior del Omoda 5 SHS-H. Destaca la doble pantalla curva de 12,3 pulgadas, el volante multifunción y un túnel central flotante con mandos integrados.

En el apartado tecnológico, el Omoda 5 SHS-H incorpora la tercera generación de la cámara multifunción Bosch EVO, con una capacidad de procesamiento un 300% superior a la anterior. que mejora funciones como el reconocimiento de líneas de carril, incluso en condiciones climáticas adversas.

Omoda 5 SHS-H / Omoda y Jaecco

Hay más de 20 asistentes a la conducción, entre los que destacan el mantenimiento de carril, la frenada automática de emergencia y el control de crucero adaptativo.

El precio de la gama del Omoda 5 SHS-H empieza en los 23.990 euros para la versión Pure, incluidos el IVA, el impuesto de matriculación y el transporte. Eso sí, este precio se consigue financiando e incluye descuentos de la marca y el concesionario. La oferta será válida hasta finales de noviembre.