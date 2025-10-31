DGT
Así es cómo puedes ahorrar gasolina, según la DGT
Una acción habitual para los conductores es ir a repostar combustible, y la Dirección General de Tráfico te da algunos consejos para que ahorres gasolina en cada viaje
Rubén Burillo
Una de las acciones más habituales en la vida de los conductores, es ir a repostar combustible prácticamente cada semana. Todos sabemos que la gasolina ha subido de precio, pero la Dirección General de Tráfico te da algunos consejos para ahorrar combustible y que no tengas que visitar la gasolinera tan a menudo.
Muchos conductores recurren a las gasolineras low cost o de bajo coste para gastar lo menos posible. Debes tener mucho cuidado con estos sitios para repostar, porque pueden salirte muy caros a la larga, por una avería en el coche.
Cuidado con el timo de la gasolinera
Una de las estafas más comunes echando combustible puede ser que la gasolina esté mezclada con alquitrán, agua, aceite u otros productos más sofisticados. O puede ser que el combustible esté obtenido del “pinchazo” de un oleoducto, traída en lanchas o camiones ilegales, o que directamente no hayan pagado impuestos por su comercialización. Este timo hay que tenerlo muy en cuenta porque esta gasolina no supervisada provoca una mayor contaminación y además daña el motor de tu vehículo.
Debes prestar mucha atención en qué gasolinera llenas el tanque de combustible. Otra estafa que se está volviendo cada vez más frecuente es ‘el timo del diésel’, que consiste en que te llenan el depósito de gasolina, de agua. Esto puede provocar una avería grave en tu vehículo.
Según la DGT, así es cómo puedes ahorrar gasolina
La Dirección General de Tráfico te da algunos consejos para ahorrar combustible. Además de planificar tu viaje correctamente, para no recorrer más distancia de la que tenías prevista, revisar el estado del vehículo, para realizar el trayecto sin problemas, y de colocar bien la carga en tu vehículo para que esté distribuida de manera uniforme, la DGT explica que así puedes ahorrar gasolina:
- Circula en marchas largas y respetando siempre los límites de velocidad.
- Manteniendo una velocidad constante. Evita frenazos y acelerones innecesarios.
- Utiliza el aire acondicionado, solo cuando haga falta. Si lo usas con moderación ahorrarás algo de combustible.
