El Alfa Romeo Junior Sport Speciale se desmarca de lo convencional

Alfa Romeo presenta el Junior Sport Speciale, una edición que lleva al compacto italiano a un nuevo nivel dentro del segmento premium, tanto por diseño como por tecnología. Este modelo, que abre pedidos en España el 31 de octubre, amplía la gama del Junior con una propuesta más deportiva y refinada, sin perder de vista su carácter accesible.

Alfa Romeo Junior Speciale / Alfa Romeo

El Sport Speciale destaca a simple vista gracias a un kit de carrocería en negro brillante, en contraste con inserciones plateadas en faldones y paragolpes. No faltan detalles funcionales como los protectores inferiores específicos o las llantas de 18 pulgadas en diseño "Fori", con un acabado Miron Diamond Cut bitono. La insignia exclusiva “Sport Speciale” deja claro que no se trata de una versión cualquiera. El techo bicolor opcional y las ventanas traseras oscurecidas rematan una silueta compacta que mantiene la esencia Alfa Romeo pero añade sofisticación visual.

En el habitáculo, Alfa Romeo ha querido marcar distancias frente al modelo base con la tapicería de Alcantara perforada con inserciones en tono "ice", presente tanto en los asientos como en el salpicadero, los paneles de las puertas y el túnel central. A esto se suman asientos calefactables con ajuste eléctrico y un volante forrado en cuero y Alcantara con costuras a contraste. El diseño interior se completa con pedales y umbrales de aluminio, iluminación ambiental, logotipos bordados y otros detalles pensados para reforzar la percepción de calidad.

Interior del Alfa Romeo Junior Speciale / Alfa Romeo

Además, el Junior Sport Speciale puede configurarse con el paquete Techno, que incluye elementos destacados como los faros Matrix LED, el control de crucero adaptativo, gestión de tráfico, centrado de carril o un sistema de navegación TSI integrado. Todo ello aporta un nivel 2 de conducción asistida, habitual ya en el segmento premium, pero no siempre bien resuelto. Entre otros elementos funcionales, el equipamiento suma cámara trasera de 180°, sensores de aparcamiento de 360°, apertura manos libres del portón, carga inalámbrica para móviles, espejos eléctricos con detección de ángulo muerto, retrovisor electrocrómico y un sistema de audio de seis altavoces con puertos USB delanteros y traseros. También puede añadirse un techo panorámico y parabrisas calefactado, pensado para climas fríos. Además, el práctico Cargo Flex Kit permite gestionar el maletero de forma más versátil, un detalle útil que refuerza la faceta funcional del modelo.

Tapicería específica del Alfa Romeo Junior Speciale / Alfa Romeo

Tres sistemas de propulsión

Una de las claves del Junior Sport Speciale está en su oferta mecánica, que permite elegir entre tres versiones bien diferenciadas. Por un lado, un híbrido de 145 CV con tracción delantera; por otro, una versión Q4 híbrida con tracción total y la misma potencia. Como opción más prestacional y ecológica, se ofrece una versión 100% eléctrica (BEV) con 156 CV y cargador embarcado de hasta 11 kW.

En las variantes híbridas, las paletas de cambio en el volante vienen de serie, lo que permite una conducción más directa y cercana a lo que Alfa Romeo defiende como parte de su ADN deportivo.