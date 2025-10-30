Toyota desvela su nuevo Corolla Concept y un nuevo Land Cruiser que no veremos en España

El Toyota Corolla es el claro ejemplo de como se hacen bien las cosas. Un coche sencillo, duradero y eficiente (no en vano la mayoría de taxista apuestan por este superventas japonés).

Toyota ha apostado desde el principio por una hibridación tradicional, sin complicaciones técnicas, que permita a los conductores reducir el consumo de combustible sin perder libertad de movimiento.

Después de haber exprimido al máximo este tipo de motorización y presentar varios modelos eléctricos, incluido el nuevo C-HR+, ahora le toca el turno al Corolla.

Toyota Corolla Concept

Toyota ha presentado en el marco del Japan Mobility Show 2025 el nuevo Corolla Concept: un concepto (como su propio nombre indica) orientado a la versatilidad. La plataforma sobre la que se levanta este nuevo Toyota Corolla permite que el propulsor sea 100% eléctrico o híbrido enchufable. Obviamente, también podrá seguir siendo híbrido, como hasta ahora.

De esta manera, la marca adapta su superventas a las necesidades y condiciones del mercado: la versión BEV es ideal para aquellas zonas con una infraestructura de recarga desarrollada, la PHEV para aquellas en los que todavía haya reticencias a viajar en un eléctrico puro.

Toyota Corolla Concept 2025 / Toyota

El exterior de este nuevo Corolla mantiene la carrocería sedán que le ha hecho tan popular y le da un toque futurístico, con unos faros afilados y una formas que responden a un gran trabajo aerodinámico. El interior transmite las mismas sensaciones, las de ser un coche tecnológico y conectado.

Este Toyota Corolla Concept anticipa la 13ª generación de este coche, que podría presentarse el año que viene coincidiendo con el 60 aniversario del coche más vendido de Toyota.

Nuevo Toyota Land Cruiser FJ

Por otro lado, el Japan Mobility Show también ha sido el escenario en el que Toyota ha presentado su nuevo Land Cruiser FJ que, por desgracia, no cataremos en España.

Mantiene una forma muy cuadrada y robusta, al mismo tiempo que el frontal le da un aire más moderno y tecnológico, sobre todo gracias a las ópticas, que enmarcan la parrilla con el nombre de la marca. Los pasos de rueda exagerados le dan altura y la trasera cierra el conjunto con la rueda de repuesto y el portón de acceso al maletero.

Toyota Land Cruiser FJ / Toyota

Este nuevo prototipo del Toyota Land Cruiser es más corto que el actual y se ha trabajado en mejorar el radio de giro y las capacidades off road de este mítico todoterreno.

Las especificaciones de este prototipo hablan de un motor 2TR-FE 2.7 gasolina y tracción 4WD, con una potencia máxima de 120 kW. La transmisión es una ECT de seis marchas.

IMV Origin

Además de estos dos prototipos, Toyota ha desvelado también un nuevo modelo de carga, el IMV Origin. De este destaca su originalidad y capacidad de adaptación.

Toyota IMV Origin / Toyota

Por así decirlo, es un vehículo modular, una suerte de troquel por piezas, pensado para países emergentes por su facilidad de reparación. Por el momento, está pensado para equipar un motor térmico, gasolina, para cuando llegue al mercado, quedando así la duda de si se ofertará también en versión electrificada.

Así mismo, el IMV Origin llegará a su mercado de destino en piezas, para que sea allí donde acabe de ensamblarse, creando puestos de trabajo locales.