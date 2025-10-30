Stellantis desplegará 5.000 robotaxis con Uber y tecnología Nvidia a partir de 2028

Stellantis ha dado un paso importante en su estrategia de movilidad autónoma con una nueva alianza junto a Nvidia, Uber y Foxconn, orientada al desarrollo conjunto de vehículos autónomos de nivel 4 para servicios de robotaxi en todo el mundo. El proyecto, que se suma a la colaboración ya activa con Pony.ai en Europa, refuerza el enfoque de Stellantis de trabajar con socios tecnológicos de primer nivel para acelerar el camino hacia un transporte autónomo y conectado.

La colaboración parte de un objetivo ambicioso: desplegar a gran escala una nueva generación de robotaxis sin conductor. Stellantis aportará la ingeniería y fabricación de los vehículos, Uber se encargará de la operación de flota, Foxconn asumirá la integración electrónica, y Nvidia pondrá sobre la mesa su plataforma avanzada de conducción autónoma.

La base de esta ofensiva será la arquitectura AV-Ready de Stellantis, que combina dos plataformas clave: la furgoneta K0 de tamaño medio y la plataforma STLA Small, adaptadas para integrar las últimas soluciones en inteligencia artificial y automatización. Ambas utilizarán la plataforma Nvidia DRIVE AGX Hyperion 10, que incluye el sistema operativo DriveOS y el software DRIVE AV, diseñado específicamente para cumplir con los requisitos del nivel 4 de autonomía.

Esto significa que los vehículos serán capaces de circular sin intervención humana en determinados entornos, gracias a un conjunto de sensores redundantes, arquitectura de seguridad y computación de alto rendimiento que permite una conducción autónoma segura, fiable y adaptable a diferentes escenarios de uso, tanto comerciales como de pasajeros.

Inicio en Estados Unidos

Uber será el operador inicial del servicio, con una previsión de desplegar 5.000 unidades de estos robotaxis en varias ciudades, comenzando en Estados Unidos. Aunque todavía no hay fechas concretas para los ensayos en Europa, el objetivo es iniciar la producción en 2028 y escalar progresivamente la red de servicios autónomos en distintos mercados, en función del marco normativo y la evolución tecnológica. Esta alianza refuerza la intención de Stellantis de posicionarse como uno de los actores clave en el ecosistema de movilidad sin conductor.

La estructura del proyecto deja claro el papel de cada uno de los participantes:

Stellantis diseñará, desarrollará y fabricará los vehículos sobre sus plataformas AV-Ready.

diseñará, desarrollará y fabricará los vehículos sobre sus plataformas AV-Ready. Nvidia suministrará su suite de software DRIVE AV , con funciones de conducción autónoma y aparcamiento de nivel 4.

suministrará su suite de software , con funciones de conducción autónoma y aparcamiento de nivel 4. Foxconn trabajará en la integración de hardware y sistemas, con especial foco en sensores y procesamiento de datos.

trabajará en la integración de hardware y sistemas, con especial foco en sensores y procesamiento de datos. Uber será el operador de la flota, utilizando los vehículos Stellantis integrados con la tecnología de Nvidia para ofrecer su servicio de robotaxi.

Este anuncio complementa el acuerdo ya comunicado entre Stellantis y Pony.ai, centrado en el desarrollo y prueba de robotaxis en Europa. En ambos casos, Stellantis mantiene una postura abierta a nuevas colaboraciones y alianzas estratégicas en el campo de la conducción autónoma, conscientes de que el despliegue real de esta tecnología depende tanto del músculo industrial como del avance conjunto con partners tecnológicos.