¿Puedo utilizar la luz V16 en otros países? Esto es lo que dice la DGT

La luz V16 es un dispositivo de preseñalización de accidentes que viene a sustituir a los triángulos. Será obligatoria llevar esta baliza a partir del 1 de enero de 2026, aunque en las autocaravanas ya la tienes que llevar. Esta luz indica que el vehículo ha quedado inmovilizado en la calzada o que tiene algún problema, pero si nos quedamos parados en otros países, ¿se puede utilizar la baliza V16?

La Dirección General de Tráfico explica que con el propósito de avanzar en el ámbito de la seguridad vial y la reducción de accidentes, nace la V16. Este dispositivo se trata de una pequeña baliza de color amarillo que se conecta y es capaz de emitir una luz 360º de alta intensidad de forma intermitente y continua al menos durante 30 minutos. La DGT afirma que se debe dejar la V16 en la guantera de nuestro vehículo y usarla en caso de avería o accidente.

La luz V16 / DGT

¿Qué hay que hacer en caso de accidente o avería con la luz V16?

La Dirección General de Tráfico aclaró que “si tenemos una avería, pero podemos continuar la marcha, debemos abandonar lo antes posible los carriles de circulación y dirigirnos hacia la primera salida disponible utilizando el arcén derecho. Si no es posible, nos detendremos en el arcén derecho o en el lugar donde menos molestemos”.

Cuando estemos parados “encendemos la V16 conectada y la colocamos en el techo o zona visible del vehículo donde alcance nuestra mano”. Además es muy importante “activar las luces de emergencia”, y “acto seguido” valorar “si es seguro salir del vehículo a una zona fuera de peligro sin transitar por la calzada”. “Pero si no lo vemos claro, es preferible quedarnos dentro del vehículo con el cinturón de seguridad abrochado hasta que las condiciones permitan salir”, termina el vídeo de la DGT.

¿Puedo utilizar la baliza V16 en otros países?

A partir del 1 de enero de 2026 será obligatorio llevar la luz V16, ya que si no la tienes te podrán una multa de 80 euros. Si tu vehículo se queda parado en la carretera debes encender la V16 y colocarla en el techo o en algún lugar visible, sin necesidad de salir fuera.

Según la DGT, “todos los vehículos matriculados en España que se encuentran circulando por otro país firmante de cualquiera de los convenios vigentes, pueden utilizar legalmente la baliza V16 conectada”. Además, “no es necesario llevar triángulos de emergencia”.

“Igualmente los vehículos matriculados en otros países que circulen por España podrán utilizar los triángulos de emergencia”, explican desde la Dirección General de Tráfico en un vídeo de X (lo que era antes Twitter).