¿Sabías que el sistema de iluminación del Audi Q3 utiliza 25.600 micro-LED?

Audi ha dado un paso importante en seguridad y tecnología con el nuevo Q3, que se convierte en el primer modelo de la marca en su segmento en incorporar los faros Matrix LED digitales con tecnología micro-LED. La clave de este nuevo sistema está en un chip de apenas 13 milímetros que contiene 25.600 micro-LED controlables de forma individual. Gracias a este desarrollo, el coche no solo ilumina la vía con mayor precisión, sino que puede proyectar imágenes dinámicas directamente sobre el asfalto, como líneas de guía, advertencias o símbolos personalizados.

Este sistema permite activar funciones como la luz de orientación, que proyecta dos líneas sobre el carril para ayudar al conductor a mantenerse centrado. Cuando se accede a una autopista, estas líneas se amplían para formar la luz de carril, que adapta la iluminación a la velocidad y tipo de vía. Y al activar el intermitente, el sistema refuerza la señalización proyectando una indicación lateral en el borde del carril iluminado, mejorando la percepción de maniobras por parte de otros usuarios.

Los faros del Audi Q3 pueden proyectar alertas en la carretera / Audi

Este nivel de detalle en la iluminación no solo mejora la visibilidad para el conductor, sino que también facilita la lectura de intenciones por parte de peatones, ciclistas o vehículos cercanos. En situaciones con animales en la calzada o condiciones meteorológicas adversas, el sistema también permite actuar con más margen.

Uno de los ejemplos más llamativos de las capacidades de este sistema es la posibilidad de proyectar símbolos como un copo de nieve en la calzada si la temperatura baja de 5 °C, una alerta visual que puede marcar la diferencia antes de que el asfalto se vuelva peligroso. Esta tecnología también está diseñada para evitar el deslumbramiento. Los faros analizan el entorno y bloquean automáticamente aquellas zonas del haz de luz que podrían afectar a vehículos que circulan en sentido contrario. Así, se mantiene siempre el máximo nivel de iluminación posible sin comprometer la seguridad de otros usuarios.

Además, desde el propio sistema MMI, el conductor puede configurar diferentes firmas luminosas y ajustar el comportamiento de los faros según sus preferencias. Las funciones coming home y leaving home, por ejemplo, se pueden personalizar con distintas animaciones.

Estructura interna de la tecnología Digital Matrix LED de Audi / Audi

A nivel técnico, la introducción de esta nueva generación de faros supone avances también en diseño y consumo. La tecnología micro-LED permite reducir el peso del sistema, el espacio que ocupa y el consumo energético, sin renunciar a una mayor luminosidad y mejor contraste. Todo esto se traduce en una iluminación más efectiva en condiciones exigentes, como lluvia intensa, niebla o conducción nocturna por carreteras sin iluminar. En definitiva, un recurso que aporta más confianza al volante y una percepción clara del entorno, clave para la seguridad activa.

Hasta ahora, esta tecnología solo se había visto en segmentos superiores, pero Audi ha decidido introducirla por primera vez en el Q3, dentro del catálogo de modelos compactos. Un movimiento que marca tendencia y anticipa la expansión de esta solución en futuras generaciones de modelos más accesibles.