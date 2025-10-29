Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Novedad

El Omoda 4, ahora es Ultra: más deportivo y agresivo

Esta es una versión más radical del Omoda 4 (conocido como 3) que se caracteriza por ser más tecnológica y deportiva

Construido sobre la base del Omoda 4, el Ultra es más radical.

Construido sobre la base del Omoda 4, el Ultra es más radical. / Omoda

Andrea Gil Modrego

Andrea Gil Modrego

Wuhu (China)
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El Omoda 4 Ultra lleva al límite la nueva filosofía de diseño cyber mecha. Este nuevo SUV representa la evolución más avanzada de Omoda, tomando como base el Omoda 4 (que fue presentado en un principio como Omoda 3).

Su enfoque en la aerodinámica, la conectividad y la personalización tecnológica busca atraer a una generación joven, interesada en una conducción emocionante y con estilo.

El Omoda 4 Utra fue presentado al mundo durante el Omoda Dream Day, donde destacó por su aspecto agresivo, pero no solo. Y es que este modelo nace de un proceso de co-creación global, una estrategia que Omoda y, en general, el grupo Chery han convertido en su seña de identidad. El vehículo simboliza así la unión entre "diseño vanguardista y experiencia compartida, fruto de la escucha activa de los usuarios y del trabajo conjunto con ingenieros europeos", como han explicado desde la marca.

Más agresivo

En términos estéticos, el Ultra mantiene las líneas geométricas del Omoda 4 original, pero adopta una postura más baja y deportiva. Su splitter delantero y el gran alerón trasero, el mayor de su clase, han superado casi 300 pruebas en túnel de viento para mejorar la estabilidad a alta velocidad. Los retrovisores con acabado tipo fibra de carbono y el nuevo color Ultra Yellow, un tono metálico con reflejos plateados que varían según la luz, refuerzan su carácter juvenil y dinámico.

Omoda 4 Ultra.

Omoda 4 Ultra. / Omoda

Bajo el capó, el modelo está propulsado por un sistema híbrido de última generación. En modo performance, acelera de 0 a 100 km/h en 7 segundos y alcanza una velocidad máxima de 179 km/h. Su chasis, desarrollado junto a especialistas europeos, promete un equilibrio entre precisión, estabilidad y confort, con suspensión independiente y una puesta a punto pensada para el disfrute al volante.

Más tecnológico

El interior del Omoda 4 Ultra apuesta por la inteligencia artificial con el sistema Super Easy OS, que permite al vehículo comunicarse con el conductor en lenguaje natural, planificar rutas y anticipar necesidades. A ello se suma el Super Easy Pilot, un conjunto de asistencias de nivel 2 capaz de reconocer hasta 18 escenarios de aparcamiento y gestionar 16 funciones de ayuda a la conducción.

Omoda 4 Ultra

Omoda 4 Ultra / Omoda

Con este lanzamiento, Omoda refuerza su visión de una movilidad más conectada y empática, donde el coche se convierte en un compañero inteligente. La marca prepara ya el Omoda 4 Global Tour 2026, que recorrerá más de veinte países con un mensaje claro: “Construido para los jóvenes, impulsado por los sueños”.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Así están las encuestas de las elecciones en Extremadura 2025
  2. Arturo Pérez-Reverte se pronuncia sobre Juan del Val y su Premio Planeta: 'No es un premio que se gane o se pierda
  3. Xavier Marcet, consultor y conferenciante: 'Los jóvenes que solo quieren quedarse en casa teletrabajando pueden acabar fuera del sistema porque son los más fáciles de sustituir
  4. La OCU analiza 91 aguas embotelladas y su veredicto es claro: la mejor opción es también la más barata
  5. El metal de Barcelona se aboca a su primera huelga en décadas y amenaza con un caos viario
  6. Muere a los 55 años la actriz Esther Uria, conocida por 'Hospital central' y 'Cuéntame como pasó
  7. La subida del euríbor repercute ya en las familias: los bancos hacen los primeros ajustes al alza en los tipos de interés de las hipotecas fijas
  8. Unos 240.000 hogares del área de Barcelona empezarán a pagar el Tributo Metropolitano en 2026

El nuevo VW T-Roc llega con dos motores electrificados

El nuevo VW T-Roc llega con dos motores electrificados

Patri Giménez, madre de un menor con autismo severo: "El CSMIJ me daba visita cada seis meses, es un desastre absoluto"

Patri Giménez, madre de un menor con autismo severo: "El CSMIJ me daba visita cada seis meses, es un desastre absoluto"

Visitas cada dos meses y atención inadecuada: SOS de los profesionales de la salud mental infantil en Catalunya

Visitas cada dos meses y atención inadecuada: SOS de los profesionales de la salud mental infantil en Catalunya

Leo Harlem se pronuncia sobre los rumores de jubilación y aclara su futuro profesional

Leo Harlem se pronuncia sobre los rumores de jubilación y aclara su futuro profesional

Nartex Capital se transforma en gestora tras la aprobación de la CNMV

Nartex Capital se transforma en gestora tras la aprobación de la CNMV

El Espanyol abre una Copa ilusionante en Lleida: "Si no veo al equipo volar me llevaría un cabreo importante"

El Espanyol abre una Copa ilusionante en Lleida: "Si no veo al equipo volar me llevaría un cabreo importante"

El Omoda 4, ahora es Ultra: más deportivo y agresivo

El Omoda 4, ahora es Ultra: más deportivo y agresivo

Una biblioteca entre ataúdes en Barcelona

Una biblioteca entre ataúdes en Barcelona