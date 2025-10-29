El Omoda 4, ahora es Ultra: más deportivo y agresivo

El Omoda 4 Ultra lleva al límite la nueva filosofía de diseño cyber mecha. Este nuevo SUV representa la evolución más avanzada de Omoda, tomando como base el Omoda 4 (que fue presentado en un principio como Omoda 3).

Su enfoque en la aerodinámica, la conectividad y la personalización tecnológica busca atraer a una generación joven, interesada en una conducción emocionante y con estilo.

El Omoda 4 Utra fue presentado al mundo durante el Omoda Dream Day, donde destacó por su aspecto agresivo, pero no solo. Y es que este modelo nace de un proceso de co-creación global, una estrategia que Omoda y, en general, el grupo Chery han convertido en su seña de identidad. El vehículo simboliza así la unión entre "diseño vanguardista y experiencia compartida, fruto de la escucha activa de los usuarios y del trabajo conjunto con ingenieros europeos", como han explicado desde la marca.

Más agresivo

En términos estéticos, el Ultra mantiene las líneas geométricas del Omoda 4 original, pero adopta una postura más baja y deportiva. Su splitter delantero y el gran alerón trasero, el mayor de su clase, han superado casi 300 pruebas en túnel de viento para mejorar la estabilidad a alta velocidad. Los retrovisores con acabado tipo fibra de carbono y el nuevo color Ultra Yellow, un tono metálico con reflejos plateados que varían según la luz, refuerzan su carácter juvenil y dinámico.

Omoda 4 Ultra. / Omoda

Bajo el capó, el modelo está propulsado por un sistema híbrido de última generación. En modo performance, acelera de 0 a 100 km/h en 7 segundos y alcanza una velocidad máxima de 179 km/h. Su chasis, desarrollado junto a especialistas europeos, promete un equilibrio entre precisión, estabilidad y confort, con suspensión independiente y una puesta a punto pensada para el disfrute al volante.

Más tecnológico

El interior del Omoda 4 Ultra apuesta por la inteligencia artificial con el sistema Super Easy OS, que permite al vehículo comunicarse con el conductor en lenguaje natural, planificar rutas y anticipar necesidades. A ello se suma el Super Easy Pilot, un conjunto de asistencias de nivel 2 capaz de reconocer hasta 18 escenarios de aparcamiento y gestionar 16 funciones de ayuda a la conducción.

Omoda 4 Ultra / Omoda

Con este lanzamiento, Omoda refuerza su visión de una movilidad más conectada y empática, donde el coche se convierte en un compañero inteligente. La marca prepara ya el Omoda 4 Global Tour 2026, que recorrerá más de veinte países con un mensaje claro: “Construido para los jóvenes, impulsado por los sueños”.