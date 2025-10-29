El nuevo Maserati Grecale Folgore mejora la eficiencia con una nueva tracción desconectable

La gama Maserati Grecale se amplía con la reciente llegada del Model Year 2026, y suma una evolución técnica significativa en su versión eléctrica Folgore. El SUV de lujo 100 % eléctrico del Tridente incorpora un sistema inédito de desconexión total del eje delantero, diseñado para reducir el consumo energético sin sacrificar la tracción cuando esta es necesaria. Con esta solución, el modelo mejora su autonomía hasta 580 km y se reafirma como uno de los referentes del segmento en rendimiento eléctrico.

Maserati Grecale Folgore 2026 / Maserati

El sistema AWD-Disconnect permite que, cuando no se requiere tracción total, el vehículo desconecte por completo los semiejes delanteros, transfiriendo la fuerza únicamente al eje trasero. Esto permite un ahorro energético notable frente a otros sistemas que solo actúan a nivel del motor o diferencial. Aquí la desconexión es física, total, y se realiza en solo 500 milisegundos, sin intervención del conductor.

El sistema trabaja de forma autónoma, gestionado por una red de sensores y algoritmos que analizan en tiempo real parámetros como el par solicitado, temperatura de frenos, pendiente de la carretera, velocidad, modo de conducción o activación de controles dinámicos como el ABS, el ESC, el ASR o el reparto vectorial de par. Gracias a este enfoque predictivo, el coche optimiza el uso de la energía sin comprometer la seguridad activa ni la tracción en condiciones variables.

Llantas del Maserati Grecale Folgore 2026 / Maserati

El Grecale Folgore mantiene tecnologías ya presentes en la generación anterior, como el preacondicionamiento automático de la batería al planificar una ruta con carga rápida mediante el sistema EV Routing. Esta función ajusta la temperatura de la batería antes de llegar a un punto de carga ultrarrápido, reduciendo significativamente los tiempos de espera. El EV Routing, además, sigue siendo un pilar en la experiencia eléctrica de Maserati: planifica rutas teniendo en cuenta el nivel de carga, el estilo de conducción y la altimetría del trayecto, proponiendo paradas óptimas para reducir el tiempo total de viaje. A ello se suma ahora el sistema Dynamic Range Mapping, que muestra en el mapa el alcance real del vehículo en función de la carga y las condiciones de conducción. Un apoyo visual útil que elimina la incertidumbre en desplazamientos largos.

Otra función práctica que se mantiene en el modelo 2026 es el climatizador remoto, que permite preparar la temperatura del habitáculo desde la aplicación Maserati Connect antes de entrar al coche. Un detalle que mejora el confort en el uso diario, especialmente en climas extremos.

Una gama más amplia

La gama del Grecale nunca había sido tan extensa ni tan configurable. Con el nuevo año modelo, Maserati amplía la paleta de colores y las opciones de acabado, tanto en versiones térmicas como eléctricas. En total, el programa Fuoriserie ofrece ahora hasta 32 colores exteriores, seis de ellos nuevos, y ocho configuraciones interiores exclusivas. También se añaden nuevas pinzas de freno (una exclusiva para el Grecale eléctrico), cinco diseños de llanta y tres niveles de acabado, incluyendo uno específico para el Folgore.

Maserati Grecale Folgore 2026 / Maserati

En el catálogo general hay 11 colores de carrocería, sumados a los disponibles en Fuoriserie: nueve en acabado sólido o metalizado, trece en tres o cuatro capas y cuatro tonos mate. Este nivel de personalización permite que cada cliente configure su Grecale de forma única.

Interior renovado

El cuidado por el detalle sigue siendo una de las señas del modelo. En esta actualización, se incorporan como estándar tres nuevas combinaciones interiores provenientes del programa Fuoriserie: Premium Pelle Ghiaccio, Sport Leather Nero/Rosso y Sport Leather Nero/Giallo. A esto se suman ocho tapicerías más opcionales, todas con materiales de alta calidad y acabados pensados para transmitir elegancia y deportividad.

Interior del Maserati Grecale Folgore 2026 / Maserati

Con esta actualización, Maserati afianza su transición hacia una gama eléctrica sin perder su esencia. El Grecale Folgore MY26 representa esa combinación difícil entre eficiencia, sofisticación técnica y placer de conducción, con soluciones reales que mejoran el uso diario sin necesidad de grandes alardes. Y lo hace sin romper con su identidad como SUV de lujo con carácter, apostando por una movilidad más inteligente pero sin concesiones.