Audi mejora su superventas en España y, por primera vez, el Q3 será híbrido enchufable

Sigue siendo el mismo, pero es mejor. Y seguro que muchos agradecerán poder seguir reconociendo el modelo incluso en su tercera generación, después de que haya pasado casi una década después de que se estrenará por primera vez.

El Audi Q3 ha cambiado, pero lo justo y necesario para seguir siendo el mejor representante de los cuatro aros en España. Por fuera, el coche apenas crece unos milímitros y se queda en los 4,53 metros. En el nuevo Audi Q3 apenas hay diferencias entre la carrocería SUV y la Sportback, más deportiva. Esta segunda solo pierde algunos milímetros de altura.

Cambia por fuera, pero más por dentro

Al acercarse al coche destaca, rápido, la nueva parrilla sin marco y sin los aros de Audi en cromado. Llaman también la atención los nuevos faros Full Matrix LED pro y las luces diurnas, más modernas y con opción de escoger entre diferentes firmas lumínicas. Los faros proyectan información sobre la carretera, comoe nel caso del cambio de carril.

Audi Q3 / Audi

En la trasera, también son las luces las que vuelven a llamar la atención. Los nuevos pilotos OLED están unidos por una tira que recorre el portón del maletero y que queda coronada por los cuatro aros de Audi también iluminados. Este detalle hace el coche muy reconocible en carretera y, sinceramente, queda muy bien estéticamente hablando, sobre todo en las versiones con acabado negro mate.

Donde verdaderamente encontramos cambios es el interior. El nuevo Audi Q3 es más tecnológico, empezando por la nueva pantalla curva que une el cuadro instrumentos (11,9 pulgadas, pudiendo personalizar la interfaz con el nuevo Audi Virtual Cockpit) y el sistema de infoentretenimiento (de 12,8 pulgadas, con Android Auto y Apple CarPlay, obviamente). Hay cargador inalámbrico, conectores tipos C... Y una banda de botones físicos, de verdad, para regular algunas funciones del vehículo, como seleccionar los modos de conducción.

Audi Q3 / Audi

Eso sí, la temperatura se regula con los pulsantes táctiles de la pantalla y el selector de marchas pasa a estar detrás del volante. Y es que se ha colocado una nueva unidad de control y los comandos principales dejan de ser 'palancas'. De hecho, activar los intermitentes puede hacerse algo raro de primeras y en el mismo lado se controlan también los limpiarabrisas y las luces.

Audi Q3 / Audi

Respecto al maletero, la capacidad real son 480 litros que, aunque parezcan manes que la declarada por el modelo anterior (520) en realidad es más capaz al retirar el subwoofer del equipo de sonido.

Motores del Audi Q3

Los motores para este nuevo Audi Q3 son cinco, por el momento, más uno que se incorporará el año que viene.

Audi Q3 / Audi

Va a haber tres gasolina: un TFSI 1.5 de 150 CV mild hybrid, uno 2.0 quattro de 204 CV y otro de 265 CV. Habrá dos diésel: un TDI 2.0 de 150 CV y otro, que llegaráel año que viene, 2.0 quattro de 193 CV.

La joya (y el motor en el que tiene puestas las esperanzas Audi) será el e-hybrid, híbrido enchufable. Es el más potente, con una bateria de 25,7 kWh (brutos) y un 1,5 TFSI que entrega 272 CV. Es eficiente, reduce los consumos y permite hacer hasta 119 kilómetros en modo totalmente eléctrico, con una carga rápida a 50 kW que le permite pasar al 80% de la batería en solo 26 minutos. Estas caracteristicas le permiten conseguir la etiqueta Cero de la DGT y sigue manteniendo un depósito de 45 litros.

Audi Q3 / Audi

Aunque se nota cuando entra en juego el motor de combustión, sin duda el Audi Q3 PHEV es el más prestacional. Pesa algo más, por lo que puede ser no tan ligero en curva, pero gracias a una puesta a punto en la que destaca la suspensión con amortiguadores de dos válvulas el comportamiento del coche es realmente notable.

Precio del nuevo Audi Q3

La gama del nuevo Audi Q3 es sencilla, con tres acabados: Advanced (con llantas de 18 pulgadas aero), S-Line (con 19 pulgadas dynamic) y Blackline (con llantas de 20 pulgadas). Hay también un Business, ideal para empresas. Y para el que se lo pregunte, no, por el momento no va a haber variante RS para el Q3.

Audi Q3 / Audi

Del mismo modo, los paquetes de extras se han estructurados en Confort Vision (3.250 euros), Confort Plus (4.800 euros) y Premium. No obstante, se pueden escoger diferentes extras por separado. Hay 11 tonos de carrocería a escoger, con tonos nuevos y el rojo metalizado sin coste, además de más de 160 opciones de personalización.

¿Cuál es el precio? El motor diésel y el gasolina de 150 CV empiezan en el mismo precio: 46.620 euros en el acabado Business, 48.720 euros en el Advanced. El e-hybrid empieza en los 56.120 euros y llega, en el tope de gama, a los 65.750 euros.