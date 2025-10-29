Carfax alerta que 3.400 coches afectados por la Dana de Valencia siguen en circulación

Un año después de la Dana que arrasó la provincia de Valencia, Carfax ha publicado un análisis del efecto que tuvo este episodio sobre el parque móvil de la zona. Los datos revelan una magnitud difícil de imaginar: más de 140.000 vehículos resultaron afectados, con un 85 % declarados siniestro total, según cifras oficiales del Plan de Recuperación Económica y Social de la Comunitat Valenciana.

La peor parte se concentró el 29 de octubre de 2024, cuando el temporal descargó con especial virulencia. Solo ese día, 78.655 coches fueron dados de baja en Valencia, una cifra que multiplica por más de 200 los registros habituales en esas fechas. Si se incluye Castellón, el número sube hasta los 81.053 vehículos, lo que representa más del 55 % de todas las bajas a nivel nacional en esa jornada.

FOTODELDÍA SEDAVÍ (VALENCIA), 30/10/2024.- Vehículos amontonados en una calle tras las intensas lluvias de la fuerte dana que afecta especialmente el sur y el este de la península ibérica, este miércoles en Sedaví (Valencia). EFE/Biel Aliño. LLUVIAS. GOTA FRIA. DANA. RIADA. INUNDACIONES. / Biel Aliño / EFE

Lo más novedoso es que el análisis de Carfax muestra que unos 3.400 vehículos afectados por la Dana han vuelto a circular. La mayoría de ellos siguen en Valencia (60 %), pero hay casos repartidos por toda España, incluyendo Madrid (7 %), Alicante (5 %) y Barcelona (4 %). Esto plantea una cuestión crítica para el comprador de coches usados: ¿cómo asegurarse de que un vehículo no ha pasado por una inundación? La respuesta, según la compañía, está en la transparencia y el acceso al historial del vehículo. Carfax recuerda que los coches dañados por agua pueden tener problemas ocultos que no se detectan a simple vista, aunque hayan sido reparados superficialmente.

Entre los riesgos más comunes están los daños mecánicos, como el hidro bloqueo si el agua entró en el motor, o fallos en la transmisión. También es habitual que el sistema eléctrico sufra corrosión, provocando averías intermitentes o incluso fallos críticos en elementos de seguridad, como los airbags o el ABS. La humedad atrapada puede acelerar la corrosión del chasis, los frenos y la suspensión, comprometiendo la seguridad a medio plazo. A esto se suman los malos olores o la aparición de moho en el interior, si no se realizó una limpieza profunda. Además del riesgo técnico, hay implicaciones financieras. Los coches con historial de inundación tienen un valor de reventa muy bajo, son difíciles de asegurar y pueden requerir reparaciones costosas, que a menudo superan el valor real del coche.

FOTODELDÍA PAIPORTA (VALENCIA), 12/11/2024.- Un voluntario camina junto a una pila de vehículos destrozados en Paiporta, este martes. La dana que dejó en Valencia más de dos centenares de muertos y decenas de desaparecidos, ha cambiado la vida de miles de personas y condicionado la economía, el transporte y la educación de la provincia; dos semanas después prosigue el goteo de mejoras en infraestructuras y servicios básicos y, en paralelo, la polémica política por la gestión de la catástrofe. EFE/Jorge Zapata / Jorge Zapata / EFE

De ahí que Carfax insista en consultar el historial antes de adquirir un vehículo de ocasión. Su base de datos incluye información de más de 300 millones de vehículos en Europa, recopilada a partir de 112.000 fuentes internacionales, como talleres, aseguradoras y administraciones públicas. En el caso de la DANA de Valencia, el simple hecho de que un coche haya sido dado de baja el 29 de octubre de 2024 en esa zona ya debería hacer saltar las alarmas.

El contexto general también arroja datos interesantes. Entre finales de octubre y diciembre de 2024, se contabilizaron 559.700 bajas temporales o definitivas en España, una cifra algo inferior a la del mismo periodo en 2023. Sin embargo, en Valencia las bajas se dispararon un 82 %, pasando de 16.302 vehículos a 92.472 en apenas dos meses. Si se suman los datos de Castellón, el total se eleva a 98.819 vehículos en ese periodo, casi cinco veces más que el año anterior.