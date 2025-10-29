DGT
Cambio de hora: Estos son los consejos de la DGT para evitar accidentes
Los primeros días puedes tener una sensación de fatiga, que influye muy negativamente en la conducción, y está presente en entre el 15% y el 30% de los siniestros viales en España
Rubén Burillo
Al volante hay que estar alerta a todo, y cualquier distracción puede provocar un accidente de tráfico. La pasada madrugada del sábado 25 al domingo 26 de octubre, tuvimos que cambiar la hora, y los primeros días puedes tener una sensación de fatiga o somnolencia. La Dirección General de Tráfico pone el foco en esto y te da algunos consejos para evitar accidentes.
Este cambio de hora hace que haya menos horas de luz natural, y unido a las inclemencias meteorológicas propias de la época del año, hay que tener cuidado y llevar a cabo una serie de precauciones a la hora de conducir.
La fatiga al volante es muy peligrosa
Según la Dirección General de Tráfico, el cansancio, agotamiento o falta de energía se relaciona con entre el 15% y 30% de los siniestros viales. Y en esta época del año con menos luz, hay que tener mucho cuidado con la fatiga. Para que la somnolencia no te afecte, existen una serie de consejos:
- Ventila a menudo el habitáculo: El aire ‘contaminado’ de dentro del vehículo reduce la concentración de oxígeno, lo que puede provocar somnolencia, fatiga y disminución del rendimiento. Esta acción aporta oxígeno nuevo dentro del vehículo, regula la temperatura y elimina el dióxido de carbono.
- Hidratarse bien y evitar comidas copiosas: En la carretera es fundamental hidratarse. Tienes que tener siempre a mano un refresco o agua para beber con frecuencia aunque no tengas sed. Por supuesto, nada de alcohol al volante, si bebes no conduzcas. Además debes de evitar comidas copiosas, porque también producen cansancio o fatiga, ya que la atención disminuye y favorece la aparición del sueño.
- Si es posible cambiar la rutina: Para adaptarse lo más rápido posible a un cambio de hora, lo mejor es seguir una rutina regular de comidas y descanso (procurando cumplir con ocho horas de sueño).
Los consejos de la DGT para evitar accidentes de tráfico
Uno de cada tres siniestros viales se produce por circunstancias de visibilidad limitada o por una iluminación deficiente, según la Dirección General de Tráfico. Con el cambio de hora, nos exponemos a más horas de oscuridad cuando cogemos nuestro vehículo. Por eso es necesario seguir una serie de recomendaciones que mejoren nuestra visibilidad y garanticen nuestra seguridad y la del resto de usuarios de la vía. La DGT te da estos consejos para evitar los accidentes de tráfico:
- Realiza inspecciones visuales periódicas del estado de las luces del vehículo, del parabrisas y del limpiaparabrisas. Además, si el vehículo dispone de sistemas ADAS, debes prestar especial atención a que los sensores estén bien calibrados y limpios.
- Reemplazar las lámparas por pares en un taller profesional y sustituirlas por otras más potentes, siempre usando luces homologadas.
- Mantener las luces encendidas durante el día si no se dispone de un sistema de luz diurna.
- Revisar el estado de la batería, especialmente antes de iniciar trayectos largos.
- Restaurar el cristal de los faros y llevarlos en buen estado y bien regulados.
- Ante un deslumbramiento, bajar la vista hacia la derecha y buscar la línea de la carretera o el borde del arcén.
- Llevar en la guantera una baliza V16 conectada que, en caso de emergencia, puedas usar para dar visibilidad real y ‘virtual’ a tu vehículo averiado.
- Así están las encuestas de las elecciones en Extremadura 2025
- Arturo Pérez-Reverte se pronuncia sobre Juan del Val y su Premio Planeta: 'No es un premio que se gane o se pierda
- Xavier Marcet, consultor y conferenciante: 'Los jóvenes que solo quieren quedarse en casa teletrabajando pueden acabar fuera del sistema porque son los más fáciles de sustituir
- La OCU analiza 91 aguas embotelladas y su veredicto es claro: la mejor opción es también la más barata
- El metal de Barcelona se aboca a su primera huelga en décadas y amenaza con un caos viario
- Muere a los 55 años la actriz Esther Uria, conocida por 'Hospital central' y 'Cuéntame como pasó
- La subida del euríbor repercute ya en las familias: los bancos hacen los primeros ajustes al alza en los tipos de interés de las hipotecas fijas
- Unos 240.000 hogares del área de Barcelona empezarán a pagar el Tributo Metropolitano en 2026