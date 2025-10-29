Cambio de hora: Estos son los consejos de la DGT para evitar accidentes

Al volante hay que estar alerta a todo, y cualquier distracción puede provocar un accidente de tráfico. La pasada madrugada del sábado 25 al domingo 26 de octubre, tuvimos que cambiar la hora, y los primeros días puedes tener una sensación de fatiga o somnolencia. La Dirección General de Tráfico pone el foco en esto y te da algunos consejos para evitar accidentes.

Este cambio de hora hace que haya menos horas de luz natural, y unido a las inclemencias meteorológicas propias de la época del año, hay que tener cuidado y llevar a cabo una serie de precauciones a la hora de conducir.

La fatiga al volante es muy peligrosa

Según la Dirección General de Tráfico, el cansancio, agotamiento o falta de energía se relaciona con entre el 15% y 30% de los siniestros viales. Y en esta época del año con menos luz, hay que tener mucho cuidado con la fatiga. Para que la somnolencia no te afecte, existen una serie de consejos:

Ventila a menudo el habitáculo: El aire ‘contaminado’ de dentro del vehículo reduce la concentración de oxígeno, lo que puede provocar somnolencia, fatiga y disminución del rendimiento. Esta acción aporta oxígeno nuevo dentro del vehículo, regula la temperatura y elimina el dióxido de carbono.

Ventila a menudo el habitáculo: El aire 'contaminado' de dentro del vehículo reduce la concentración de oxígeno, lo que puede provocar somnolencia, fatiga y disminución del rendimiento. Esta acción aporta oxígeno nuevo dentro del vehículo, regula la temperatura y elimina el dióxido de carbono.

Hidratarse bien y evitar comidas copiosas: En la carretera es fundamental hidratarse. Tienes que tener siempre a mano un refresco o agua para beber con frecuencia aunque no tengas sed. Por supuesto, nada de alcohol al volante, si bebes no conduzcas. Además debes de evitar comidas copiosas, porque también producen cansancio o fatiga, ya que la atención disminuye y favorece la aparición del sueño.

Si es posible cambiar la rutina: Para adaptarse lo más rápido posible a un cambio de hora, lo mejor es seguir una rutina regular de comidas y descanso (procurando cumplir con ocho horas de sueño).

Los consejos de la DGT para evitar accidentes de tráfico

Uno de cada tres siniestros viales se produce por circunstancias de visibilidad limitada o por una iluminación deficiente, según la Dirección General de Tráfico. Con el cambio de hora, nos exponemos a más horas de oscuridad cuando cogemos nuestro vehículo. Por eso es necesario seguir una serie de recomendaciones que mejoren nuestra visibilidad y garanticen nuestra seguridad y la del resto de usuarios de la vía. La DGT te da estos consejos para evitar los accidentes de tráfico: