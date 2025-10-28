Maserati colabora por primera vez con los Carabinieri para el transporte urgente de órganos

Dos nuevos vehículos van a formar parte de las misiones médicas más delicadas de los Carabinieri en Italia: el Maserati MCPura y el Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio.

Tanto el Maserati como el Alfa Romeo, con la librea institucional del cuerpo italiano, serán destinados al transporte urgente de órganos y sangre, una labor en la que la velocidad y la fiabilidad pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Es habitual que se utilicen este tipo de vehículos para estas tareas. Por ejemplo, la Polizia italiana tiene a su servicio varios Lamborghini.

La entrega se realizó en un acto celebrado en la Comandancia General de los Carabinieri en Roma, en presencia del Comandante General, General C.A. Salvatore Luongo, el General Andrea Taurelli Salimbeni, Jefe de Estado Mayor, y el General Antonio Di Stasio; y el CEO de Stellantis, Antonio Filosa, junto con el Brand Manager de Alfa Romeo y COO de Maserati, Santo Ficili.

520 y 630 CV

El protagonista indiscutible de la presentación fue el Maserati MCPura, con un motor Nettuno V6 biturbo de 630 CV, con tecnología derivada de la Fórmula 1 que permite una combustión más eficiente y potente. Su chasis de fibra de carbono reduce el peso y garantiza una maniobrabilidad excepcional, incluso en condiciones extremas. Estas características convierten al MCPura en un vehículo óptimo para esta tarea.

Junto a él, el Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio simboliza la continuidad de una relación histórica entre la marca y los Carabinieri, que se remonta a 1951. Este modelo, impulsado por un motor V6 biturbo de 520 CV, combina elegancia y deportividad con una orientación operativa clara: tracción trasera, diferencial mecánico autoblocante, suspensión deportiva y equipamiento de seguridad adaptado a las necesidades de las misiones institucionales.

Maserati MCPura / Maserati

Tanto el Maserati como el Alfa Romeo han sido adaptados con equipamiento médico especializado para garantizar el transporte seguro de órganos y sangre. Según destacó el Comandante General Luongo, la fiabilidad operativa de estos vehículos constituye “una herramienta vital para salvar vidas”. Por su parte, el CEO de Stellantis, Antonio Filosa, subrayó el orgullo de la compañía por aportar dos automóviles que representan “lo mejor de la tecnología y el diseño italianos”.

Esta iniciativa reafirma la colaboración estratégica entre Stellantis y los Carabinieri, que busca dotar a la institución de vehículos tecnológicamente avanzados para misiones de vital importancia. Además, marca un hito histórico: es la primera vez que un Maserati entra en servicio en el cuerpo, mientras que Alfa Romeo continúa un legado de más de siete décadas al servicio de la seguridad pública italiana.