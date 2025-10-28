Mucho cuidado: Estas son las carreteras más peligrosas de España

Al volante hay que estar atento a todo, respetar las señales de tráfico y extremar las precauciones para evitar un accidente. El conductor es el que lleva el vehículo, pero hay más factores, como el estado de las carreteras o las condiciones climatológicas, que también pueden provocar un accidente de tráfico.

Según el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, la red de carreteras en España tiene aproximadamente 165.705 kilómetros. Algunos tramos pueden ser peligrosos por varios razones entre las que están, el mal estado del asfalto o la baja visibilidad. Debes tener mucho cuidado y prestar mucha atención a estas vías, porque son las más peligrosas de España.

Carretera / Freepik

Estas son las distracciones más frecuentes al volante

Despistarse, aunque solo sea un momento mientras estás conduciendo, es muy peligroso porque puedes tener o provocar un grave accidente de tráfico. Un 76% de los españoles admiten que se distraen con frecuencia cuando van al volante, lo que pone en riesgo su seguridad y la de los otros usuarios de la vía.

Los despistes se mantienen como el primer factor más habitual en los siniestros de tráfico, presentes en el 30% de los accidentes mortales (406 casos) que se produjeron en 2024. En la carretera hay que estar siempre alerta y atento a todo, y tener mucho cuidado con estas distracciones muy comunes:

Usar el teléfono móvil al volante: Esta sigue siendo la distracción sancionable más frecuente con el 48,2%. La DGT multa a los conductores que circulen con el teléfono móvil en la mano con 200 euros y 6 puntos en el carnet de conducir , porque es una infracción grave y una acción muy peligrosa que puede provocar un accidente mortal.

Esta sigue siendo La DGT a los conductores que circulen con el teléfono móvil en la mano con , porque es una y una acción muy peligrosa que puede provocar un accidente mortal. Sobrepasar el límite de velocidad es una de las multas más habituales en nuestro país. Recuerda que la tabla que hay a continuación es para coches, motos y furgonetas cuya masa máxima autorizada (MMA) sea menor de 3.500 kilos.

Las sanciones por sobrepasar el límite de velocidad / DGT

Fumar mientras conduces: En el Reglamento General de Circulación no aparece especificado que esté prohibido fumar en el coche, pero si supone una distracción, te multarán con unos 200 euros , aunque todo depende de la gravedad. Si tiras las colillas por la ventanilla, te sancionarán con 500 euros y 6 puntos en el carnet de conducir.

En el Reglamento General de Circulación no aparece especificado que esté prohibido fumar en el coche, pero , aunque todo depende de la gravedad. No llevar el cinturón de seguridad al volante: Está considerado como una infracción grave , y esta acción está penalizada con 200 euros de multa y con la pérdida de 4 puntos en el carnet si eres el conductor.

Está considerado como una , y esta acción Beber alcohol o consumir drogas cuando vas a conducir: Esta acción es muy peligrosa porque aumentan considerablemente las probabilidades de sufrir un grave accidente de tráfico. Recuerda, si bebes o consumes drogas, no conduzcas, ya que la única tasa segura es 0,0%. Depende de la tasa dada, te pueden llegar a multar con hasta 1.000 euros y 6 puntos del carnet de conducir. Además puede ser considerado delito, si son tasas superiores a 0,60 mg/l en aire o te niegas a someterse a las pruebas.

Atención a las carreteras más peligrosas de España

AEA (Automovilistas Europeos Asociados) ha seleccionado en un informe los segmento de carretera más peligrosos de nuestro país, teniendo en cuenta los tramos que la Red del Estado (RCE), con un Índice de Peligrosidad Medio en los cinco últimos años, sea igual o superior a 82, ya que su índice de peligrosidad tiene que ser de al menos, diez veces superior al de la media nacional (8,2).

El Índice de Peligrosidad Medio relaciona el número de accidentes con víctimas con el volumen de tráfico que circula durante un periodo de tiempo determinado en el tramo seleccionado.

Carretera peligrosa que pasa por un túnel / Freepik

Si hablamos de carreteras convencionales, el tramo más peligroso está en el kilómetro 243 de la N-4a, en la provincia de Ciudad Real, con un índice de peligrosidad que supera en 598 veces la media nacional. El informe de AEA también señala el kilómetro 0 de la autovía A77a (Alicante), ya que es el tramo que contabiliza más accidentes (104) y víctimas (150) de la Red de Carreteras del Estado.

El segundo tramo más peligroso en las carreteras españoles se encuentra en el kilómetro 17 de la autovía T-11 (Tarragona), con 90 accidentes y 139 víctimas. Debes extremas las precauciones si circulas por el kilómetro 12 de la autovía A-55, a la altura de Mos, en Pontevedra, porque también es uno de los tramos más peligrosos, con 54 accidentes y 100 víctimas.

Fijándonos en el Índice de Peligrosidad, el kilómetro 901 de la AP-7, en la provincia de Almería, es el tramo de autopista de peaje más peligroso, con un 63,2, superando 14 veces el índice nacional medio. El tramo donde se han contabilizado más accidentes y víctimas en estos 5 años analizados, es en el kilómetro 14 de la B-23 en Barcelona, con 43 accidentes y 58 heridos leves.