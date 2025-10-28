Coches
Capricorn 01 Zagato, el superdeportivo de lujo que tira por lo clásico
El nuevo hipercoche monta un motor V8 sobrealimentado de 900 CV, y tiene un interior con un panel de instrumentos analógico
Rubén G. Burillo
Zagato es una empresa italiana dedicada al diseño y construcción de carrocerías de coches, fundada en 1919. La firma con sede en Rho (ciudad en la provincia de Milán) se une con el Grupo Capricorn, líder alemán en tecnología ligera para la automoción y el automovilismo, para presentar el nuevo superdeportivo Capricorn 01 Zagato, con motor V8 sobrealimentado de 900 CV.
La producción del Capricorn 01 Zagato empezará en la primera mitad de 2026, y se espera que le sigan otros modelos de la marca alemana. Este superdeportivo fabricado a mano, será ofrecido en exclusiva por el minorista de automóviles de lujo, Louyet Group. Cada Capricorn 01 Zagato se fabricará a medida, y solo se producirán 19 unidades del superdeportivo. En el futuro, la compañía alemana tiene pensado ampliar su capacidad de producción en Nürburgring (es la dueña del circuito) para proyectos futuros.
Capricorn 01 Zagato, el superdeportivo de lujo
La colaboración entre Zagato y Capricorn ha dado lugar a un hipercoche con un motor 5.2 V8 sobrealimentado de 900 caballos de potencia y 1.000 Nm de par. El Capricorn 01 Zagato acelera de 0 a 100 km/h en menos de 3 segundos y llega a alcanzar los 360 km/h como velocidad máxima.
El superdeportivo monta una caja de cambios manual de 5 velocidades y se olvida de las levas. Además, la palanca puede desplazarse unos 80 milímetros para ajustar el alcance mejorando la ergonomía. El Capricorn 01 Zagato pesará en torno a los 1.199 kilos, lo que garantiza una excelente relación peso-potencia.
El Capricorn 01 Zagato monta amortiguadores Bilstein delanteros y traseros, calibrados para una respuesta y agilidad óptimas. La suspensión ofrecen tres modos de conducción (Confort, Sport y Track), que el conductor puede seleccionar manualmente desde el volante.
Capricorn y Zagato van a lo clásico
Con una estructura y carrocería de fibra de carbono tipo LMP1, Zagato ha demostrado su competencia al más alto nivel del automovilismo mundial, suministrando componentes para equipos de Fórmula 1, el Campeonato Mundial de Resistencia (WEC), el Campeonato del Mundo de Rallies (WRC)…
El Capricorn 01 Zagato está hecho mayoritariamente de fibra de carbono y es el primer superdeportivo que cuenta con una carrocería diseñada por la empresa italiana. El diseñador jefe de Zagato, Norihiko Harada explica que el hipercoche “no se parece a ningún otro modelo que circula hoy en día por las carreteras”. Además, “el Capricorn 01 Zagato es un coche que puede ocupar su lugar en la historia del automóvil con confianza”.
Por fuera, las puertas de ala de gaviota aportan otra dimensión visual al Capricorn 01 Zagato. Para minimizar el peso, los retrovisores laterales están montados en los guardabarros delanteros, en lugar de en las puertas. Se puede decir que el superdeportivo tira más a lo clásico, ya que no se consideró el uso de cámaras para mantener la pureza del carácter atemporal. Además, tiene un maletero de 110 litros en la parte delantera.
El Capricorn 01 Zagato se caracteriza en lo estético por tener muchas entradas y salidas de aire. “Este es un coche que también puede ser disfrutado por conductores habituales y experimentados, no solo por pilotos de carreras”.
En el interior, el Capricorn 01 Zagato lleva al pie de la letra la filosofía de menos es más, ya que la misión del equipo de diseño de Capricorn era “crear un interior minimalista que ofreciera todo lo necesario para mejorar la experiencia de conducción, pero sin distracciones”.
El Capricorn 01 Zagato ofrece, con alta calidad, un habitáculo atemporal centrado en el conductor y sin estar sobrecargado de funciones digitales. El tablero de instrumentos es minimalista y presenta una consola de mandos inspirada en la competición. El conductor puede mirar toda la información a través de un panel de instrumentos analógico de tres unidades.
El precio del Capricorn 01 Zagato partirá desde los 2,95 millones de euros, y estará homologado para los mercados europeo, británico, japonés y de Oriente Medio.
- Paquete no entregado por no localizar al destinatario': el 'truco' que usan los mensajeros para no llamar a su puerta
- Jacobo Siruela, editor de Atalanta: “Hay que tener una fe gigantesca para creer que tras la vida no hay nada”
- Así están las encuestas de las elecciones en Extremadura 2025
- Arturo Pérez-Reverte se pronuncia sobre Juan del Val y su Premio Planeta: 'No es un premio que se gane o se pierda
- Los Pecos, la venganza de un fenómeno fan menospreciado, en un sólido concierto en el Palau Sant Jordi
- Muere de forma repentina Oti Cabadas, la camionera e influencer de 41 años que rompió con los estereotipos del sector
- Xavier Marcet, consultor y conferenciante: 'Los jóvenes que solo quieren quedarse en casa teletrabajando pueden acabar fuera del sistema porque son los más fáciles de sustituir
- Reunión de Junts y Carles Puigdemont, hoy en directo: última hora sobre la posible ruptura con el PSOE