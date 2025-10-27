Markus Haupt, el presidente piloto

El Rally RACC Costa Daurada ha celebrado su 60ª edición este fin de semana, un año en el que ha coincidido con el 75 aniversario de Seat.

Para la ocasión, la marca catalana ha participado en la competición con tres coches de la colección de Seat Históricos, entre los que ha llamado la atención un Seat Córdoba WRC, un coche que debutó en 1998 en Finlandia.

Pero además de esta vuelta de los modelos históricos al recorrido de este ya afamado rally, Seat ha contado en su equipo con la participación de un piloto muy especial.

Markus Haupt, piloto

En concreto, de su actual CEO, Markus Haupt, quien ha acompañado al piloto y embajador de Cupra Jordi Gené a bordo, precisamente, de ese mítico Seat Córdoba WRC.

Así ha compartido el propio Haupt las imágenes de la competición a bordo de este Córdoba, a la izquierda de Gené.

Pasión por los automóviles

Markus Haupt fue nombrado, oficialmente, CEO de Seat y Cupra a principios de este mismo mes de octubre. No obstante, ocupó el mismo cargo de manera interina desde el pasado 1 de abril.

En el momento de la noticia, Haupt ya declaró ser fanático del automovilismo. "Mi pasión por los coches comenzó desde muy pequeño y ha marcado mi carrera; desde mis inicios trabajando en prototipos en el Grupo Volkswagen hasta liderar SEAT y CUPRA como CEO".

Haupt es alemán con ascendencia española y tiene profundos vínculos personales y profesionales con España. Antes de este puesto, el ahora presidente de Seat y Cupra fue presidente de Volkswagen Navarra y director general de la planta de Landaben, antes de volver a Barcelona en 2022.

Ese año fue nombrado vicepresidente ejecutivo de Producción y Logística, desde donde ha liderado una profunda transformación centrada en la electrificar la planta de Martorell.