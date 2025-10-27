Hace casi veinticinco años, Honda descatalogaba el Prelude, un vehículo nacido en 1978 y que se consideraba un escaparate de la tecnología de vanguardia y las altas prestaciones. Fueron cinco generaciones de éxito, y ahora la firma japonesa recupera este coupé deportivo con una sexta generación que se adapta a los nuevos tiempos.

Y es que el nuevo Prelude e:HEV es un vehículo híbrido, con estilo, y como afirman en Honda, inspirado en las aeronaves ligeras modernas. No va a ser un vehículo para todo el mundo, ya que desde Japón recuerdan que no van a ser un modelo que cuente con una gran producción para Europa. Pero lo que sí que es seguro, es que los afortunados propietarios que puedan conducirlo, van a disfrutar mucho.

Honda Prelude e:HEV: El regreso de un icono / Honda

Puro coupé

Las dimensiones son las habituales en un coupé deportivo, y es que sus 4.51 metros de largo, 1.88 metros de ancho y 1.39 de alto le permiten ofrecer unas líneas que no pasan desapercibidas. Cuenta con una batalla de 2.60 metros, y aunque ofrece cuatro plazas, la realidad es que hablamos de un 2+2, ya que las traseras, pues eso, son lo que son.

Frontalmente cuenta con un morro bajo y afilado. Incluye unos faros Led finos, con una parrilla cromada en negro y un paragolpes inferior en color oscuro. Lateralmente ofrece una estética fluida, con unos flancos perfectamente esculpidos, incluyendo unas salidas de aire tras las ruedas delanteras. La zaga cuenta con una línea de techo baja con una gran firma lumínica que va de lado a lado del vehículo.

Frontalmente cuenta con un morro bajo y afilado / Honda

Interior

Si algo destacamos del interior del nuevo Honda Prelude es la comodidad. Los asientos se ajustan perfectamente a la estructura del cuerpo humano, con lo que podemos disfrutar al máximo del vehículo, y que la confortabilidad está servida.

Los propietarios pueden elegir entre dos exclusivos acabados en dos tonos, con una combinación de blanco y azul o negro y azul. Entre los detalles más premium se incluye la inscripción «Prelude» cuidadosamente bordada en el salpicadero, delante del asiento del copiloto, con acabado en blanco o azul según la combinación de colores del interior, mientras que la disponibilidad de un llamativo tejido de pata de gallo para la tapicería de los asientos supone un guiño divertido al Prelude original de 1978.

Si algo destacamos del interior del nuevo Honda Prelude es la comodidad / Honda

En la consola central, al lado del selector de marchas, incorpora el “Honda S+ Shift”, que simula el sonido y las sensaciones de los cambios de marcha automáticos. Cuando lo probamos la verdad es que no da la impresión de estar conduciendo un modelo híbrido. Máxime si comenzamos a jugar con las levas que hay tras el volante, y que nos permite disfrutar al máximo.

En lo que a motorización se refiere, el nuevo Prelude incorpora el sistema de propulsión híbrido e:HEV de Honda. Utiliza un motor de gasolina que se combina a la perfección con la transmisión automática ligera de doble motor eléctrico de la marca. El propulsor híbrido combina una batería de iones de litio de 72 celdas de alta potencia y dos potentes motores eléctricos compactos, con un motor de gasolina de ciclo Atkinson e inyección directa de 2,0 litros para ofrecer una potencia de 184 CV y permitir que Prelude pase de 0 a 100 km/h en 8,2 segundos.

En lo que a motorización se refiere, el nuevo Prelude incorpora el sistema de propulsión híbrido e:HEV de Honda / Honda

El chasis y la dirección están ajustados para ofrecer una respuesta dinámica superior. Utiliza la suspensión del Civic Type R, manteniendo un equilibrio perfecto entre maniobrabilidad y comodidad. Cuenta con cuatro modos de conducción, Comfort, GT, Sport e Individual.

Conducir el nuevo Honda Prelude es toda una experiencia. Por un lado, la silueta del vehículo hace que el vehículo sea el centro de las miradas, sobre todo en el color azul que tuvimos la oportunidad de probar. Lo mejor llega cuando salimos a carretera y podemos sacarle “jugo” a los 184 CV de potencia. Con el botón S+ Shift las buenas sensaciones aumentan, ya que recuperamos el control del cambio de marchas pudiendo sacarle más jugo al vehículo.