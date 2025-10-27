Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Ford Mustang Mach-E GT California Special recupera el espíritu del 68

Disponible en Europa desde la primavera de 2026, esta edición especial recupera el legado del California Special

Ford Mustang Mach-E GT California Special

Ford Mustang Mach-E GT California Special / Ford

Edgar Vivó

Edgar Vivó

Ford recupera el espíritu del mítico California Special y lo lleva al terreno eléctrico con una edición exclusiva del Mustang Mach-E GT. Este modelo combina elementos estéticos que definieron al modelo original de los años 60 con una propuesta técnica actual: 487 CV de potencia, 950 Nm de par y hasta 515 km de autonomía. La apertura de pedidos en Europa está prevista para la primavera de 2026.

Ford Mustang Mach-E GT California Special

Ford Mustang Mach-E GT California Special / Ford

El California Special nació en 1968 como una versión personalizada del Mustang clásico, fruto de la demanda de los concesionarios de California, que lideraban las ventas del modelo. Su estética diferenciada, con detalles rojos y negros y elementos aerodinámicos, dejó huella en el imaginario colectivo, aunque solo se produjeron algo más de 4.000 unidades.

Perfil del Ford Mustang Mach-E GT California Special

Perfil del Ford Mustang Mach-E GT California Special / Ford

Uno de los rasgos más llamativos del California Special 2026 es el uso del nuevo color Azul Adriatic, desarrollado específicamente para esta versión. La tonalidad, que varía de claro a oscuro según la luz, se inspira en la costa californiana y aporta un carácter distintivo tanto por fuera como por dentro. Este azul aparece en detalles de las llantas, parrilla, insignias y otros elementos decorativos, y se combina con llantas de 20 pulgadas en gris carbonizado, embellecedores en negro brillante y un diseño especial en el capó, que incorpora un gráfico inspirado en una puesta de sol con capas en gris, negro y un toque azul que representa el océano.

Interior del Ford Mustang Mach-E GT California Special

Interior del Ford Mustang Mach-E GT California Special / Ford

En el habitáculo, el Mach-E GT California Special mantiene la base tecnológica del GT, pero añade una ambientación específica. Los asientos performance están tapizados en ActiveX y Miko Navy Pier, con una franja central en azul reflectante y plata, y se repiten estos acabados en la consola central, el volante y las alfombrillas, que rematan el conjunto con una imagen coherente y cuidada. El resultado es una atmósfera que mezcla deportividad, tecnología y homenaje estético al legado del modelo. No hay elementos superfluos ni ornamentales sin sentido: cada pieza está pensada para reforzar esa dualidad entre pasado y futuro.

Detalle del Ford Mustang Mach-E GT California Special

Detalle del Ford Mustang Mach-E GT California Special / Ford

Ford ha querido ofrecer a los clientes un modelo personalizable de serie, que no requiera intervención externa para destacar y que mantenga una estética diferenciada dentro de la gama Mach-E. El Mustang Mach-E GT California Special estará disponible para pedidos en Europa a partir de la primavera de 2026. Aunque no se han comunicado precios, se espera que se sitúe en la parte alta de la gama Mach-E, dada su base técnica y el nivel de acabados.

