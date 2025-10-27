El Alpine A110 se despide con una edición especial antes de electrificarse

El Alpine A110 empieza su cuenta atrás. El mítico deportivo francés, que resucitó en 2017 se despide de su actual generación con una última serie limitada a 1.750 unidades, incluida una versión conmemorativa muy especial: el A110 R70. La producción cesará a mediados de 2026 en la planta de Dieppe Jean Rédélé, que habrá ensamblado para entonces casi 30.000 unidades del modelo.

Alpine A110 R70 / Alpine

Esta despedida no significa un punto final, sino un nuevo comienzo. El próximo A110 será eléctrico, sobre la nueva plataforma Alpine Performance Platform (APP), desarrollada íntegramente por la marca para sus futuros deportivos de altas prestaciones. El relevo está previsto para 2026, coincidiendo con el cierre de ciclo del modelo actual.

Pero antes de apagar sus motores de combustionpor última vez, el Alpine A110 se mantiene en venta con tres versiones distintas.

A110

La versión más pura y fiel al concepto original es también la más asequible. Equipa un motor de 252 CV, asociado a un chasis ágil y una estética sin estridencias. De serie incluye llantas Serac Noir de 18 pulgadas, pinzas de freno Brembo en color antracita y asientos tipo baquet Sabelt tapizados en cuero microfibra. Su precio parte desde 66 900 €.

Alpine A110 / Alpine

A110 GTS

Desde marzo, esta versión sustituye a las antiguas GT y S, combinando confort y rendimiento. Mantiene el motor 1.8 turbo de 300 CV, con el chasis dinámico del A110 S, pero suaviza su carácter para un uso más polivalente. Opcionalmente puede montar el kit aerodinámico GTS, heredado del A110 R, que mejora su presencia sin perder usabilidad. El habitáculo incluye detalles en cuero gris y fibra de carbono, y el precio arranca en 79 900 €.

Alpine A110 GTS / Alpine

A110 R70

El broche de oro lo pone esta edición limitada a 770 unidades que celebra los 70 años de Alpine. Es la más radical de la gama, con un enfoque puramente prestacional. Repite el bloque de 300 CV, pero lo acompaña de una dieta extrema a base de fibra de carbono en capó, techo, llantas, alerón y luneta trasera. El resultado es una versión aún más ligera y precisa, con detalles exclusivos como el logotipo 70 Aniversario en aletas, umbrales y reposacabezas, además de una placa numerada. El precio, acorde a su rareza: 122 900 €.

Alpine A110 R70 / Alpine

Tras la llegada del urbano A290 y el crossover A390, el nuevo A110 será el primer modelo de altas prestaciones construido sobre la plataforma eléctrica APP, desarrollada para preservar el espíritu deportivo de la marca en la nueva era eléctrica. El reto es importante: mantener la agilidad, ligereza y conexión con el conductor que definen al A110 en un coche con baterías. Pero en Dieppe ya están trabajando para que ese legado no se pierda, sino que se transforme. Quienes quieran conservar una pieza de esta historia, tienen poco más de un año para hacerse con una unidad del último Alpine A110 de gasolina.