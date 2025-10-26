Madrid se estrena en la Fórmula E

Madrid apuesta por la alta competición en 2026 con una prueba del Mundial de la Fórmula E y de la Fórmula 1. El pasado viernes 24 de octubre, se presentó el Gran Premio o E-Prix (como es en la categoría eléctrica) de Madrid, que marcará “el inicio de una nueva etapa para el automovilismo en España”. Esta prueba se disputará en el circuito del Jarama el 20 y 21 de marzo de 2026.

La presentación del E-Prix de Madrid en la Real Casa de Postas contó con la presencia entre otros, de Alberto Longo, cofundador de la Fórmula E, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y Manuel Aviñó, presidente de la Federación Española de Automovilismo.

Presentación del E-Prix de Madrid / Luis Miguel Gonzalez

Una nueva era para la Fórmula E

La categoría eléctrica empezará su temporada número 12 el próximo sábado 6 de diciembre en Sao Paulo (Brasil). La Fórmula E aterrizará en Madrid el viernes 20 y sábado 21 de marzo para lo que va a ser una “grandísima” prueba. “La competición no ha tenido la repercusión que queríamos (en España), es una realidad”, dice Alberto Longo.

El cofundador de la Fórmula E explica: “Todo ha cambiado en los últimos meses, y se ha debido a tres factores. Uno se corre en casa. Segundo, hay un equipo español, Cupra, y encima es un equipo competitivo. El tercer factor es que tenemos un piloto”. El pasado 21 de octubre se anunció que Pepe Martí dejaba la Fórmula 2 y fichaba por el equipo Cupra para competir en la categoría eléctica.

Alberto Longo también comentó que la Fórmula E “es la gran desconocida en el mundo del motor en España, pero esto va a cambiar rápido”. El cofundador de la categoría eléctrica se basa en los datos para decir que la Fórmula E “es el segundo campeonato más grande que hay en el mundo”, con “420 millones de personas de fans, lo cual el 47% son mujeres”. Además, la categoría eléctrica es retransmitida por “más de 122 países en directo”.

Salida del E-Prix de Londres 2025 de la Fórmula E / Fórmula E

La Fórmula E llega a un “escenario lleno de historia y de emoción”

En 2021, se disputó la primera carrera de la categoría eléctrica en territorio español. Esta prueba fue en el circuito Ricardo Tormo de Cheste durante la Covid-19 y no hubo público en las gradas. El circuito del Jarama acogió los test de la Fórmula E en 2024, por la DANA que azotó la Comunidad Valenciana. Y este es el escenario seleccionado para que la categoría eléctrica “llegue para quedarse” en nuestro país.

“Hay que estar orgullosos de tener un país repleto de grandes campeonatos de automovilismo. Es un honor poder celebrar que el campeonato del mundo de Fórmula E llegue de nuevo a España y lo haga en un escenario lleno de historia y de emoción”, dijo Manuel Aviñó, presidente de la Real Federación Española de Automovilismo.

Un monoplaza de la Fórmula E en la presentación del E-Prix de Madrid / Rubén Burillo

El presidente del Real Automóvil Club de España (RACE) sabe que el circuito del Jarama ha sido “pionero en la organización de campeonatos del mundo”, y que seguirá “escribiendo buena parte de la historia del automovilismo y motociclismo español”. Carmelo Sanz de Barros quiere “que el Mundial de Fórmula E y de Fórmula 1 en 2026 sea mucho más que dos fines de semana de competición”, y añade que “el motor es parte de la movilidad en 2026”.

La Comunidad de Madrid se prepara “para acoger otra cita histórica del automovilismo con el Campeonato Mundial de Fórmula E”, según dice Isabel Díaz Ayuso. “Vamos a mostrar cómo la última tecnología puede recorrer las curvas del Jarama, uniendo innovación e historia en un mismo trazado. Curvas por las que han pasado grandes hitos de la Fórmula 1 y del motociclismo, escribiendo algunas de las páginas más memorables del deporte”, afirma la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Con la llegada de la Fórmula E a Madrid en 2026, España acogerá un año más los campeonatos más importantes del mundo del automovilismo y el motociclismo, entre los que están la Fórmula 1, el Mundial de Rallies, el campeonato del mundo de motociclismo, la categoría eléctrica…