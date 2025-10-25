Todos los modelos de Lepas, la nueva marca del grupo Chery, que van a llegar ya a España

Lepas, la nueva marca bajo el paraguas del grupo Chery, donde también se colocan otras ya conocidas en España como Omoda & Jaecoo; ya ha sido presentada oficialmente al mundo. Su distinción respecto a estas otras marcas, a falta de ver cómo se ejecuta su desembarco en nuestro país, es la elegancia y, ante todo, la comodidad.

No en vano sus interiores están trabajados para ofrecer una gran sensación de confort y habitabilidad interior, dando un importante protagonismo a al espacio, sobre todo en las plazas traseras. Bajo el lema 'Drive your elegance', Lepas busca ese punto de distinción hacia el refinamiento y la elegancia.

El primer coche de la marca Lepas que va a llegar a España es el Lepas L8, el cual hemos podido probar por las carreteras de China. Se estima que comenzará a comercializarse entre el primer y el segundo trimestre del 2026, más bien hacia finales de este.

Todo el catálogo de Lepas

No obstante, el desembarco de la marca no se queda aquí. Detrás del L8 llegarán el L6, algo más pequeño, con 4,60 metros de longitud y un interior que replicará la misma estructura que su hermano mayor. Seguirá mostrando un amplio espacio en las plazas traseras y la misma calidad de los interiores, siendo casi indistinguibles.

Lepas L6 / Propia

El tercer miembro de esta familia será el L4, un SUV más compacto, de 4,40 metros de largo según han confirmado los expertos de Lepas. Estará destinado a un público más joven y urbano y, sin duda, representará el acceso a todo el catálogo de Lepas. Los interiores siguen bien trabajados, aunque la calidad pierde algún punto en comparación con el buque insignia de la marca.

Lepas L4 / Propia

Respecto a las motorizaciones, el grupo Chery trabaja con plataformas multienergía que permitirán que estos nuevos modelos lleguen con diferentes propulsores. Eso sí, la mayoría electrificados, aunque no hay confirmaciones tajantes al respecto por parte de la marca. Por el momento, el Lepas L8 aterriza con el tren motriz híbrido enchufable que disfrutan otros coches de Omoda y Jaecoo.

Interior del Lepas L4 / Propia

Un nuevo concepto de concesionario

El desembarco de Lepas no quedará aquí, ya que Lepas pretende arrancar con fuerza y, en los próximos tres años, van a sacar un total de ocho nuevos modelos entre carrocerías SUV y sedán.

Durante el Lepas International User Summit 2025, en Wuhu, también se inauguró el espacio Elegant Lifestyle House. Este es el primero de todos los que llegarán allá donde se comercialize la marca, que cambia el concepto de concesionario por un espacio dividido en tres zonas temáticas: Lepas Space, Time Café y Memory Lane.