El nuevo Toyota C-HR+ Electric viene a revolucionar el segmento

Toyota da un importante paso al frente en su ofensiva eléctrica con el nuevo C-HR+ Electric, un modelo que combina diseño coupé, gran alcance y eficiencia y un equipamiento tecnológico de primer nivel. Llega como el segundo eléctrico de batería (BEV) de la marca tras el bZ4X y lo hace con argumentos sólidos para medirse en un segmento donde la competencia no deja de crecer.

Construido sobre la plataforma e-TNGA, este nuevo C-SUV apuesta por una conducción refinada y una autonomía que, en su mejor versión, alcanza los 609 km según ciclo WLTP. También está disponible con tracción total y 343 CV, para quienes buscan algo más de dinamismo sin renunciar a la eficiencia.

Toyota C-HR+ eléctrico / Toyota

La gama arranca con un motor eléctrico de 224 CV y tracción delantera, asociado a una batería de 77 kWh, con la que logra esa autonomía destacada de hasta 609 km. Por encima se sitúa la variante AWD, con un segundo motor trasero (eAxle) que eleva la potencia total a 343 CV y permite acelerar de 0 a 100 km/h en 5,2 segundos, con una autonomía combinada de hasta 500 km.

Ambas versiones ofrecen una carga rápida del 10 al 80 % en solo 30 minutos. En alterna (CA), el acabado Advance incluye un cargador a bordo de 11 kW, mientras que el Spirit eleva esa cifra a 22 kW. Además, se puede ajustar el nivel de frenada regenerativa en 4 niveles mediante levas en el volante, mejorando la eficiencia en ciudad o bajadas prolongadas.

Diseño aerodinámico

El nuevo C-HR+ Electric evoluciona el diseño ya conocido del modelo híbrido y lo lleva un paso más allá para favorecer la aerodinámica. El frontal cerrado, los faros LED estilizados y la silueta tipo coupé le dan un aire moderno y deportivo, mientras que el coeficiente aerodinámico de 0,26 lo sitúa entre los más eficientes del segmento. El acabado Spirit puede montar llantas de hasta 20 pulgadas y cuenta con detalles como tiradores traseros ocultos o un spoiler trasero funcional que mejora el flujo del aire. La gama ofrece hasta nueve colores disponibles, con combinaciones bitono según versión.

Por dentro ofrece un ambiente cuidado, con materiales reciclados en los tapizados —como PET en tela y cuero sintético o ante— y una calidad percibida notable. El maletero tiene 416 litros y hay detalles prácticos como el parabrisas calefactable, la climatización por bomba de calor o los asientos eléctricos con memoria, disponibles en el acabado más alto.

Frontal del Toyota C-HR+ eléctrico / Toyota

En tecnología, destaca una pantalla central de 14 pulgadas compatible con Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos, un cuadro de instrumentos digital de 7 pulgadas y un sistema de sonido JBL Premium de 800 W con subwoofer, disponible en el acabado Spirit.

Por supuesto, toda la gama incorpora la última generación del sistema Toyota Safety Sense, con funciones como el detector de ángulo muerto, frenado automático en maniobras, luces largas automáticas o control de crucero adaptativo. Entre las novedades, el modelo añade el sistema de Asistencia de Salida Segura, que alerta con una luz en el tirador de la puerta si detecta la aproximación de ciclistas o vehículos al abrir. El acabado Spirit suma asistentes como la cámara 360º, asistente de cambio de carril o alerta de tráfico delantero cruzado.

Precios y acabados delnuevo Toyota C-HR+

El nuevo Toyota C-HR+ Electric ya se puede pedir en la red oficial de concesionarios de Toyota España. Se ofrece en dos acabados: Advance y Spirit. El primero parte desde 36.500 € o 250 €/mes con financiación Toyota Easy Plus, que incluye 4 años de garantía y mantenimiento. El acabado Spirit, más equipado, arranca en 44.000 € o 350 €/mes, con condiciones similares.

Interior del Toyota C-HR+ eléctrico / Toyota

Toyota ha cerrado un acuerdo con Repsol para facilitar la instalación de un punto de recarga doméstico V2C Trydan por 1.995 € (monofásico), incluyendo hasta 80 metros de instalación y descuentos adicionales de 300 € en la factura de la luz, además de una tarjeta Waylet con 120 € de saldo. También se ofrece la opción trifásica por 200 € más.