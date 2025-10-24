Leapmotor escoge a su nuevo C10 AWD como protagonista para el salón de Zúrich

Leapmotor está ya ha anunciado a lo largo de este año nuevos modelos. Además del B10, que será de gran importancia sobre todo en Espapa, también lanza el C10 AWD. Este nuevo SUV 100 % eléctrico no lo es tanto, ya que el Leapmotor C10 como tal ya se dio a conocer a principios de año.

El nuevo Leapmotor C10 AWD, es decir, de tracción total, se presentará oficialmente en el Salón del Automóvil de Zúrich 2025.

Qué cambia en el Leapmotor C10 AWD

¿En qué cambia el C10 AWD en comparación con la versión estándar? Sigue siendo un coche cómodo y eficiente, pero Leapmotor ha querido darle un carácter algo más deportivo. Su diseño parte de una arquitectura de 800 voltios que permite una mayor eficiencia energética y una recarga mucho más rápida.

El sistema de tracción total con doble motor proporciona una potencia conjunta de 598 CV y un par máximo de 720 Nm, unas cifras que lo colocan en la parte alta de la clasificación por potencia en el mercado de de los SUV. Acelera de 0 a 100 km/h en solo 4 segundos, y la marca asegura una experiencia de conducción ágil, silenciosa y segura.

En cuanto a autonomía y recarga, el Lepamotor C10 AWD equipa una batería LFP de 81,9 kWh. Permite recargar del 30% al 80% en apenas 22 minutos gracias a una potencia de carga máxima de 180 kW. Además, Leapmotor asegura que el sistema mantiene la eficiencia incluso en condiciones de frío extremo, sin necesidad de precalentamiento.

Interior del Leapmotor C10 / Leapmotor

El comportamiento dinámico del Leapmotor C10 AWD es uno de los puntos fuertes que la marca destaca de este modelo. Equipa un sistema inteligente de tracción total que ajusta automáticamente la entrega de potencia según la superficie o el estilo de conducción, garantizando así estabilidad y agarre tanto en carretera como en caminos. La estructura ligera y el bajo centro de gravedad contribuyen a un manejo equilibrado.

Interior de gama alta

En el interior, Leapmotor apuesta por ofrecer una gran experiencia tecnológica con una patanlla central táctil de 14,6 pulgadas, un cuadro de instrumentos digital de 10,25 pulgadas y un sistema de sonido premium de 12 altavoces y 840 W. Equipa también el sistema AI Smart Electric Drive, que permite recibir actualizaciones inteligentes a lo largo del ciclo de vida del vehículo.

El espacio de carga puede crecer hasta los 1.410 litros y en el interior destaca un gran techo panorámico de cristal.

Leapmotor busca posicionarse como referente entre los SUV eléctricos de altas prestaciones con este nuevo C10 AWD. Tanto que este modelo, aseguran, marcará el inicio de una nueva etapa, también marcada por la llegada de su otro SUV más pequeño, el B10, y el compacto B05.