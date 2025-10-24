Tenología
Hyundai Ioniq 9 estrena un nuevo nivel de inteligencia artificial al volante
El SUV eléctrico más avanzado de Hyundai apuesta por un asistente de voz con IA generativa, funciones predictivas y conectividad
Hyundai Ioniq 9 marca un antes y un después en la apuesta de la marca coreana por la digitalización. Este gran SUV eléctrico no solo destaca por sus proporciones y diseño, sino por integrar de forma pionera un ecosistema de inteligencia artificial que va más allá de lo habitual en un coche de producción. Hyundai lo presenta como su buque insignia tecnológico, con herramientas pensadas para facilitar el uso, mejorar la seguridad y transformar la relación entre conductor y vehículo.
La gran novedad del Ioniq 9 es la llegada del Hyundai AI Assistant, un sistema de control por voz que emplea IA generativa para mantener conversaciones naturales, con contexto y capacidad de diálogo. Nada que ver con los comandos rígidos de otros asistentes: aquí basta con hablarle al coche como lo harías con una persona.
Se activa con la frase "Hey Hyundai" o desde un botón en el volante, y responde a preguntas abiertas como "¿Dónde podemos comer cerca con niños?" o "¿Qué tiempo hace en nuestra ruta?", ofreciendo resultados precisos, en tiempo real y adaptados a las preferencias del usuario. Además, permite controlar funciones como el climatizador o el sistema multimedia con lenguaje natural, sin necesidad de recordar frases exactas.
El sistema está disponible en seis idiomas, incluido el español, aunque por ahora la frase de activación solo reconoce alemán e inglés británico. Aun así, su capacidad de comprensión y de entablar diálogos contextuales lo convierte en uno de los asistentes más avanzados del mercado.
Este SUV 100% eléctrico también incorpora varios sistemas inteligentes que actúan de forma proactiva para mejorar la eficiencia, el confort y la seguridad. Uno de ellos es el frenado regenerativo inteligente, que ajusta automáticamente la recuperación de energía según la ruta, los límites de velocidad y la orografía del terreno. Gracias a estos ajustes, se consigue una conducción más suave y eficiente, especialmente útil en trayectos urbanos o con desniveles.
También destaca el control inteligente de climatización por zonas, capaz de detectar qué asientos están ocupados para regular el flujo de aire y la temperatura. Este sistema, junto a una bomba de calor, contribuye a reducir el consumo energético en climas fríos sin renunciar al confort a bordo.
Además, el Hyundai EV Route Planner analiza en tiempo real el nivel de batería, el tráfico y los puntos de recarga para planificar la ruta más eficiente. Una ayuda especialmente útil en trayectos largos o poco conocidos.
Otra función interesante en el Ioniq 9 es el Remote Smart Parking Assist 2, que permite aparcar el coche automáticamente incluso sin estar dentro. Utiliza cámaras y sensores para ejecutar maniobras complejas en espacios reducidos, lo que facilita la vida diaria en ciudad. Ideal si tienes una plaza ajustada o necesitas dejar el coche en batería sin bajarte.
Alianza con NVIDIA
El Ioniq 9 es solo el comienzo. Hyundai ha firmado una alianza estratégica con NVIDIA para seguir desarrollando sus capacidades en inteligencia artificial aplicada a la movilidad. Esta colaboración se centra en vehículos definidos por software, robótica, simulación avanzada y análisis predictivo en tiempo real. Entre las herramientas en desarrollo destacan los gemelos digitales, réplicas virtuales del vehículo que permiten probar situaciones y mejoras antes de llevarlas a la realidad. También se exploran plataformas de IA adaptativa, capaces de tomar decisiones en tiempo real según el entorno y el comportamiento del conductor.
- La OCU analiza 91 aguas embotelladas y su veredicto es claro: la mejor opción es también la más barata
- El patrimonio de Juan del Val: empresas, un chalé de lujo y un gran éxito literario
- Bajar las pensiones a toda costa
- Hacienda tiene pendiente desde enero que los autónomos que ingresan hasta 85.000 euros puedan excluir el IVA en sus facturas
- Una concejala socialista de Sant Sadurni d'Anoia pide el indulto para evitar que la separen de sus hijas
- Científicos españoles dan con la clave del cometa 3I/ATLAS: lo identifican como una 'cápsula del tiempo primordial
- Denuncian a Antonio Pelayo, sacerdote y corresponsal de Antena 3 en Roma, por supuesta agresión sexual a un periodista tras la muerte del Papa Francisco
- Andy Morales recibe el galardón a la trayectoria en los Premios Latino tras el final de Andy y Lucas y pone fecha a su debut en solitario