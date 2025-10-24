No hay 3 sin 4: Omoda enseña la versión final de su crossover más futurista

Empezó siendo el Omoda 3, ahora se ha convertido en el Omoda 4, un coche que hemos podido ver en directo en China en un evento que unió a propietarios, concesionarios y medios dentro del Omoda & Jaecoo International User Summit 2025, celebrado estos días en Wuhu.

El ahora Omoda 4 sigue marcando, como hiciera el preserie 3, una nueva línea con su diseño futurista, más agresivo que otros modelos de la marca, y demuestra claramente en qué conceptos se ha inspirado la marca para desarrollar este crossover de unos 4,20 metros de largo: la cultura mecha, especialmente aquella que ha influenciado los videojuegos.

Un interior de videojuego

Así, el nuevo Omoda 4 se puede definir como un cyber mecha crossover que, obviamente, también será altamente tecnológico. Con pocos detalles sobre su equipamiento interior, sí que hemos podido ver ya cómo será por dentro este crossover futurista, con un salpicadero en el que destaca una gran pantalla en cascada y elementos distintivos en el túnel central.

Interior del Omoda 4 / Omoda y Jaecco

El habitáculo, estilo e-sports, ofrecerá una experiencia de conducción inspirada en el mundo del gaming.

En el exterior, además de sus líneas afiladas, destaca la firma lumínica O-Universe Lightning, inspirada en la energía del rayo y muestra de inspiración que toma el diseño del coche de lo virtual. También se inspira en estos 'cyber-conceptos' el diseño de las llantas.

Omoda 4. / Propia.

Co-creación

El propio director de diseño de Omoda & Jaecoo, Richard Koo, apuntó en el evento que "el Omoda 4 combina estética futurista y funcionalidad práctica en cada detalle”. En esta línea, se presentó también la filosofía Born unique que rodea este coche y con la que se quiere ofrecer un amplio programa de personalización a los clientes, con un claro target en la cabeza: las nuevas generaciones jóvenes y, sobre todo, digitales. Así pues, empezando con el Omoda 4, la intención es dar el paso hacia la co-creación con los clientes.

Omoda 4 / Propia

El Omoda 4 tiene un marcada carácter de crossover urbano y, aunque todavía no hay grandes especificaciones respecto a sus prestaciones, sí que se prevén diferentes propulsores electrificados para este coche. El motor híbrido enchufable del grupo Chery podría ser una de las opciones, que destaca por su eficiencia y suavidad, y no se descarta que haya también otra opción totalmente electrificada, en línea con otros modelos del catálogo de Omoda y, en general, del grupo.