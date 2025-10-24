Si tienes un Ebro PHEV, olvídate de pasar por el taller gracias a la tecnología OTA

Ebro da un importante paso al frente en conectividad al incorporar actualizaciones OTA (Over The Air) en toda su gama de modelos híbridos enchufables (PHEV). La marca de origen español activa así una funcionalidad que permite mejorar diferentes sistemas del vehículo de forma remota, sin pasar por el taller y sin complicaciones para el usuario. El sistema estará operativo desde finales de octubre hasta el 31 de diciembre de 2025, aunque se espera que sea un recurso permanente a partir de ahora.

Las actualizaciones OTA no se limitan a cambios menores y pueden afectar desde el sistema de infoentretenimiento hasta los asistentes a la conducción, pasando por ajustes en el comportamiento del vehículo o la incorporación de nuevas funciones. Además, contribuyen a reducir la obsolescencia tecnológica del coche, alargando su vida útil y su valor de reventa.

Las actualzaciones OTA de Ebro van mucho más allá del sistema operativo / Ebro

Con este sistema, cada unidad PHEV de Ebro podrá evolucionar con el tiempo, integrando mejoras que antes requerían una visita al servicio técnico. Para que la actualización se complete correctamente, el vehículo debe mantener activa su conexión SIM y tener el teléfono del usuario asociado al sistema del coche. A partir de ahí, el proceso se realiza de forma automática y segura: el sistema descarga e instala las nuevas versiones del software sin que el conductor tenga que intervenir y sin interrumpir el uso diario del coche.

Más allá de la comodidad, las actualizaciones OTA permiten a los conductores disfrutar de un coche más moderno durante más tiempo. Esto es especialmente relevante en modelos híbridos enchufables, donde el equilibrio entre eficiencia, electrónica y conectividad es clave. Gracias a esta tecnología, Ebro podrá mantener sus sistemas actualizados, optimizar consumos o incluso mejorar el comportamiento de algunos asistentes electrónicos con el tiempo.

La campaña de lanzamiento estará activa hasta el 31 de diciembre de 2025, y la marca recomienda realizar la actualización dentro del plazo para garantizar el funcionamiento óptimo de los servicios digitales y evitar posibles desajustes en versiones futuras.

Dos grandes pantallas dominan el interior del coche / Ebro

La incorporación de las actualizaciones OTA forma parte de un plan más amplio de digitalización dentro de Ebro. El objetivo es integrar el vehículo en el ecosistema digital del usuario, haciendo que el coche se conecte no solo con la red, sino con la vida cotidiana del conductor: desde su móvil hasta sus hábitos de uso.

Como apuntó Pedro Calef, presidente de Ebro Motors, “estas actualizaciones representan un avance en nuestra relación con los clientes, permitiendo que cada Ebro evolucione con el tiempo y se mantenga al nivel tecnológico que la movilidad actual exige”.