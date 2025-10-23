Volvo ES90, eficiencia premium

El último modelo que Volvo pone al mercado y que llegará a finales de año se llama ES90. Combina la refinada elegancia de un sedán, la adaptabilidad de un fastback y el espacioso interior y la mayor distancia al suelo de los SUV. Máximo exponente de la técnica se ofrece con un motor eléctrico que rinde 330 CV y que garantiza una autonomía de 650 kilómetros. Muy bien presentado y mejor acabado, el confort y la elegancia presiden todos y cada uno de los detalles que destacan en este modelo.

Volvo ES90 / Volvo

El más aerodinámico

Basado en la plataforma modular SPA2, ofrece unas dimensiones más que generosas ya que mide 5,0 metros de longitud y tiene una anchura de 1,94 metros, una altura de 1,55 metros y una distancia entre ejes de 3,10 metros. Su peso se sitúa en los 2.441 kilos. Pese a estas cotas, los diseñadores han llevado a cabo un excelente trabajo consiguiendo un coeficiente aerodinámico de 0,25, el más bajo que jamás ha ofrecido un Volvo, lo que redunda en una mayor eficiencia.

Estéticamente presenta formas suaves con un frontal en el que destacan principalmente los grupos ópticos en forma de martillo de Thor, una señal identificativa propia de la marca mientras que la zaga es igualmente característica, con nuevas luces traseras led en forma de C. Se ofrecen cuatro opciones de llantas que van desde 20 a 22 pulgadas y disponibilidad de siete colores para la carrocería.

Parte frontal del Volvo ES90 / Volvo

Máximo confort

Al interior se accede a través de cuatro puertas de gran tamaño y amplio grado de apertura. La generosa distancia entre ejes ya anticipa mucho espacio para todos los ocupantes, tanto en anchura como en altura. En el salpicadero destacan dos pantallas, una de 9 pulgadas para el cuadro de instrumentación y otra central en posición vertical de 14,5 pulgadas desde la que se controla el sistema de navegación, multimedia y todo el funcionamiento del coche ya que no hay ningún botón visible y hay que acceder a ella para gestionar elementos como los retrovisores exteriores o el cierre y apertura de las bocas de aireación.

Interior del Volvo ES90 / Volvo

Todo está pensado para el máximo confort de los ocupantes. Los asientos delanteros ofrecen ajuste eléctrico en ocho posiciones; son calefactables, ventilados y con masaje, mientras que los traseros son reclinables en varios grados, al margen de ofrecer gran espacio longitudinal para las piernas. La presentación está muy cuidada, con una magnífica calidad en materiales y ajustes.

Por lo que respecta al maletero, al que se accede a través de un gran portón trasero eléctrico, tiene una capacidad de 424 litros ampliables a 733 abatiendo el respaldo trasero mientras que en el frontal hay un cofre con 22 litros para guardar los cables.

Maletero del Volvo ES90 / Volvo

Tecnología de 800 V

Aunque este ES90 se ofrece con tres motorizaciones al mercado español solo llegará la versión Single Motor que monta un motor de 333 CV de potencia y va alimentada por una batería de 92 kWh. Presenta un sistema eléctrico de 800 voltios que permite disfrutar de muchas ventajas como una mayor autonomía que aquí se sitúa en 650 kilómetros según ciclo WLTP y efectuar recargas a un máximo de 350 kW. En apenas 10 minutos se pueden añadir 275 kilómetros de autonomía y en 20 minutos se pasa del 10 al 80 por ciento de la carga total.

En cuanto a prestaciones, su velocidad máxima se sitúa en 180 km/h con una aceleración de 6,9 segundos de 0 a 100 km/h y un consumo homologado de 16,1 kW a los cien kilómetros. Las otras dos versiones del ES90 ofrecen 449 y 680 CV, ambas con una batería de 106 kWh.

El ES90 se ofrecerá en tres acabados, Core, Plus y Ultra y su precio de partida es de 72.752 euros.