Renault nombra a Alexandre Malval como nuevo director de diseño

Renault ha confirmado el nombramiento de Alexandre Malval como nuevo director de diseño de la marca, cargo que asumirá a partir del próximo 2 de enero de 2026. El diseñador francés, que actualmente dirige el centro de diseño europeo de Mercedes-Benz, se reincorpora así a la marca con la que inició su carrera en los años noventa.

Malval dependerá directamente de Laurens van den Acker, responsable global de diseño del grupo Renault y figura clave en la evolución estética de la compañía en la última década. Además, se integrará en el comité de dirección de la marca Renault, lo que indica el peso estratégico que tendrá el diseño en esta nueva etapa.

La llegada de Malval refuerza la apuesta de Renault por una identidad visual más definida, coherente con su plan estratégico “Renaulution”, centrado en electrificación, rentabilidad y valor de marca. Según van den Acker, la incorporación del diseñador aportará “visión internacional” y una sólida capacidad para crear marcas guiadas por el diseño.

Fabrice Cambolive, CEO de Renault, también ha subrayado que el fichaje de Malval será clave para avanzar hacia una gama de vehículos que combine emoción, innovación y una experiencia de cliente más rica. En sus palabras, la experiencia internacional del diseñador será “una palanca determinante para impulsar el desarrollo de Renault en Europa y a nivel global”.

Un perfil con recorrido en los grandes grupos

Alexandre Malval, de 55 años, es graduado por el Royal College of Art de Londres y acumula más de tres décadas de trayectoria en el diseño automovilístico. Su carrera comenzó precisamente en Renault, en 1994, dentro del departamento de diseño avanzado. Tras dos años en la casa, pasó al centro europeo de diseño del grupo Volkswagen en Barcelona, donde trabajó para marcas como Audi y Volkswagen.

En 2001 se incorporó a Citroën y, más tarde, a Peugeot. En 2012 fue nombrado director de diseño de Citroën, cargo que ejerció durante años clave en la redefinición del estilo de la marca francesa.

Desde 2018, ha sido el responsable del Mercedes-Benz International Design Center Europe, ubicado en Sophia Antipolis (Francia). Este centro satélite, centrado en diseño avanzado y desarrollo de producto, da servicio a marcas como Mercedes, Maybach, Smart y AMG, y ha participado tanto en la creación de concept-cars como en el diseño de modelos de producción.

Con su regreso a Renault, Malval afronta el reto de definir el nuevo lenguaje visual de una marca que quiere posicionarse con fuerza en el escenario de la movilidad eléctrica y el diseño como valor añadido.