Nuevo Mercedes-Benz GLC eléctrico: desde 77.125 euros y con 707 km de autonomía

El Mercedes-Benz GLC eléctrico ya está disponible en el mercado español con la apertura oficial de las reservas del nuevo GLC 400 4MATIC por un precio de entrada de 77.125 euros. El modelo arranca con una configuración generosa en equipamiento y una ficha técnica que lo posiciona como uno de los SUV eléctricos más completos del segmento medio.

Mercedes-Benz GLC 400 4MATIC / Mercedes-Benz AG

El nuevo GLC mantiene la elegancia, versatilidad y el confort de la gama, pero lo hace con una plataforma 100 % eléctrica, diseñada desde cero para optimizar eficiencia, habitabilidad y tecnología. El resultado: un SUV premium que alcanza hasta 707 km de autonomía WLTP, con recarga de hasta 303 km en solo 10 minutos gracias a su arquitectura de 800 voltios.

La versión 400 4MATIC se estrena con tracción total y 489 CV de potencia (360 kW). Su batería de 94 kWh permite ofrecer uno de los rangos más amplios del mercado para un SUV de su categoría. El consumo combinado oscila entre 15,1 y 18,9 kWh/100 km, lo que le otorga la etiqueta CERO y la clase de CO2 A.

Mercedes-Benz GLC 400 4MATIC / Mercedes-Benz AG

Dispone también de carga bidireccional, lo que permite usar el coche como fuente de energía para el hogar (V2H) o incluso la red eléctrica (V2G). Además, cuenta con un sistema de frenada regenerativa de hasta 300 kW y cuatro niveles de recuperación.

En el exterior, el nuevo GLC eléctrico estrena la parrilla cromada iluminada, una novedad en la marca que redefine su identidad visual. A eso se suma una silueta robusta, pasos de rueda marcados y llantas de hasta 21 pulgadas.

Mercedes-Benz GLC 400 4MATIC / Mercedes-Benz AG

El diseño interior lleva el sello Mercedes con un enfoque claro en el confort, la tecnología y la sostenibilidad. Por primera vez, la marca ofrece un interior vegano certificado por The Vegan Society, sin componentes de origen animal. A esto se une una mejora notable en espacio: 13 mm extra para las piernas delanteras y hasta 47 mm en las plazas traseras, además de un maletero que alcanza 1.740 litros con los asientos abatidos y un frunk de 128 litros.

Equipamiento cerrado

El modelo que llega a España lo hace con un nivel de equipamiento muy completo desde el primer escalón. De serie incluye el paquete Advanced Plus, con elementos como la superpantalla MBUX, sistema de sonido Burmester 3D, techo panorámico Sky Control, climatizador automático Thermatic y asientos eléctricos con soporte lumbar.

Interior del Mercedes-Benz GLC 400 4MATIC / Mercedes-Benz AG

Además, Mercedes ofrece sin coste adicional el paquete Plug&Go doméstico, que incluye cargador e instalación en casa, y la posibilidad de acogerse a los Certificados de Ahorro Energético (CAE).

La gama se completa con dos líneas opcionales exclusivas para España: el paquete AMG Night, con llantas negras de 20 pulgadas y estética deportiva, y el AMG Night Pro, que añade la pantalla Hyperscreen, asientos deportivos AMG y llantas de 21 pulgadas.

Interior del Mercedes-Benz GLC 400 4MATIC / Mercedes-Benz AG

A nivel técnico, el GLC eléctrico hereda soluciones de la Clase S como la suspensión neumática Airmatic y la dirección en el eje trasero con hasta 4,5° de giro, que mejora notablemente la maniobrabilidad en ciudad. También incorpora el nuevo sistema operativo MB.OS y el sistema de infoentretenimiento MBUX de cuarta generación. Por otro lado, el paquete de asistentes a la conducción MB.DRIVE incluye hasta 10 cámaras, 5 radares y 12 sensores ultrasónicos, que permiten desde conducción semiautónoma hasta vista envolvente con el sistema de "capó transparente".