Así es cómo debes afrontar un carril trenzado según la DGT

Al volante debes estar atento y extremar las precauciones ante cualquier peligro. Las señales de tráfico tienen como misión advertir, informar, ordenar o reglamentar el comportamiento de los usuarios sobre determinadas circunstancias de la vía o de la circulación, según lo que indican la Ley de Seguridad Vial y el Reglamento General de Circulación. En 2023 apareció la señal P-35 que advierte de un carril trenzado, pero ¿sabes cómo hay que afrontarlo?

¿Qué son los carriles trenzados?

Estos carriles adicionales en autopistas y autovías son a la vez carriles de aceleración y deceleración. En los carriles trenzados se cruzan distintas trayectorias de vehículos que se incorporan y salen de la misma vía.

Coches en un carril trenzado / DGT

Los carriles trenzados se utilizan donde las entradas y salidas están muy próximas, lo que obliga a que los vehículos que se incorporan y los que salen de la vía compartan un único tramo, entrelazando sus trayectorias. Su función es permitir estas maniobras (de entrada y salida de la vía) sin interferir con el tráfico principal. Por eso, estos tramos requieren mucha precaución y atención por parte de los conductores.

La señal P-35

En 2023 apareció una señal con forma triangular que indica peligro o advertencia, con el fondo blanco y los bordes rojos. Dentro hay dos coches con las líneas entrelazadas. Esta es la señal P-35, que muestra la proximidad de un carril entrelazado.

Como hemos dicho, tienes que prestar mucha atención a esta señal porque te indica el peligro por la proximidad de un tramo comprendido entre una confluencia y una bifurcación donde se producen distintos movimientos de cambio de carril por parte de vehículos, cruzándose sus trayectorias y aumentando el riesgo de que se produzcan accidentes.

¿Cómo tienes que afrontar un carril trenzado?

El carril trenzado se puede encontrar en autopistas y autovías y nos avisa de dos posibles maniobras: la entrada o salida de una vía hacia otra, es decir, unifica la función del carril de aceleración y deceleración. Un carril trenzado tiene una longitud que no supera los 1.500 metros.

Los incidentes más comunes en estos carriles son las colisiones laterales y los alcances. Según la DGT, las claves para evitar los incidentes son la educación y el sentido común. Los consejos para afrontar un carril trenzado son: