El BYD Atto 2 DM-i presume de llegar a 1.020 km sin repostar en su versión híbrida enchufable

BYD amplía su oferta de modelos híbridos enchufables en Europa con el lanzamiento del nuevo Atto 2 DM-i, un SUV compacto que adopta la tecnología Dual Mode Intelligent para ofrecer una experiencia de conducción como la de un eléctrico puro, pero con el respaldo de un motor térmico para trayectos largos. Su llegada está prevista para el primer trimestre de 2026, con preventa a partir de noviembre.

El nuevo Atto 2 DM-i destaca por su enfoque centrado en la eficiencia. Según la marca, este modelo puede recorrer hasta 1.020 km de autonomía total combinando batería y depósito de gasolina, una cifra que lo sitúa entre los más capaces del segmento PHEV. A ello se suma una autonomía eléctrica homologada de hasta 90 km en ciclo combinado, la mayor entre los híbridos enchufables de su categoría.

Este planteamiento lo convierte en una opción especialmente interesante para quienes hacen trayectos urbanos diarios con cero emisiones pero no quieren depender de puntos de carga para viajes largos. El sistema DM-i decide de forma automática si utilizar el motor eléctrico, el térmico o una combinación de ambos en función del tipo de conducción, lo que ayuda a optimizar el consumo y reducir las emisiones.

Dos niveles de batería y prestaciones

El Atto2 2 DM-i se ofrecerá en dos versiones, que variarán en capacidad de batería, potencia y autonomía eléctrica, aunque por ahora BYD no ha detallado las cifras exactas para cada configuración. Lo que sí ha confirmado es que este modelo comparte la base con la versión 100% eléctrica, pero introduce modificaciones específicas tanto en diseño como en equipamiento.

Visualmente, se distingue por una parrilla delantera de mayor tamaño, detalles decorativos en el paragolpes delantero y la ausencia de las rejillas laterales en los pasos de rueda delanteros. En la parte trasera, incorpora un nuevo emblema que identifica su sistema de propulsión híbrido, y entre las opciones de pintura se estrena un tono exclusivo denominado Midnight Blue, reservado únicamente para la gama DM-i.

Las primeras unidades se entregarán a los clientes en los primeros meses de 2026, completando así la ofensiva de BYD en el mercado europeo con un híbrido enchufable de vocación urbana pero capaz de afrontar viajes largos sin ansiedad por la autonomía.

El nuevo modelo sigue la estela del Seal U DM-i, que se ha convertido en uno de los híbridos enchufables más vendidos en mercados clave del continente. El Atto 2 DM-i aspira a replicar ese éxito con una propuesta más compacta, accesible y centrada en el uso diario eficiente.