Audi convierte el móvil en llave y copiloto con la nueva app myAudi

Audi relanza la app myAudi, que ahora ofrece una experiencia más fluida, intuitiva y conectada entre el coche, el smartphone y los servicios online. La aplicación, disponible desde ya en la App Store y Google Play, renueva por completo su diseño y añade herramientas prácticas pensadas para mejorar el día a día del conductor.

Entre las principales novedades destaca la llave digital integrada, que permite al usuario abrir, cerrar y arrancar su vehículo sin necesidad de llevar la llave física. Basta con el smartphone o un smartwatch compatible. Esta función, ya conocida, se optimiza y pasa a ser uno de los pilares de la nueva versión.

La App myAudi hace las veces de llave de coche desde el móvil / Audi

Otro cambio relevante es la incorporación de un asistente de inteligencia artificial desarrollado por Audi y Cariad, basado en ChatGPT. Este asistente puede acceder al manual de a bordo y ofrecer respuestas precisas sobre el funcionamiento del vehículo. Ya no es necesario rebuscar entre menús o buscar el manual en papel: basta con hacer una pregunta desde la app.

Además, se ha incorporado una nueva sección de tienda personalizada, que sugiere productos y servicios digitales adaptados a cada modelo. Desde accesorios hasta funciones extra del coche, todo se puede explorar desde el móvil.

De igual modo, myAudi también mejora sus funciones para los modelos eléctricos. La app permite controlar aspectos como el estado de carga, la planificación de rutas con paradas en puntos de recarga, o la activación del preacondicionamiento de la batería en determinados modelos. Además, el usuario puede enviar rutas planificadas desde casa directamente al coche, facilitando la organización de viajes con varias paradas. También es posible configurar horarios de carga, consultar la autonomía estimada o activar la función Plug & Charge en modelos compatibles.

Ahora cuenta con un asistente inteligente de IA mediante ChatGPT / Audi

Todo ello se ofrece en una interfaz más limpia: el ecosistema digital —app, coche y plataforma web— se presenta ahora de forma más conectada y fácil de usar. El objetivo es que el usuario pueda pasar de un dispositivo a otro sin interrupciones ni pérdida de información.

La app de Audi mantiene otras funciones ya conocidas, como el seguimiento del mantenimiento, el acceso remoto a información del coche o la posibilidad de gestionar servicios contratados. Pero lo hace con una presentación más clara y accesible. Ya se encuentra disponible en más de 50 mercados, incluyendo toda Europa y parte de Asia-Pacífico. Pronto llegará también a países de Oriente Medio y América Latina como Brasil, Arabia Saudí, Catar, Kuwait, Baréin y Omán.