El Yangwang U9X ya no solo es el coche más rápido, ahora también domina el Infierno Verde

Yangwang hace de nuevo historia. El U9 Xtreme, la versión más radical del superdeportivo eléctrico, ha detenido el crono en 6 minutos y 59,157 segundos, firmando así la vuelta más rápida jamás realizada por un coche eléctrico de producción en Nürburgring. El dato no es menor: se trata del primer modelo de su categoría en romper la simbólica barrera de los 7 minutos en el trazado alemán.

Yangwang U9 Xtreme en Nürburgring / Yangwang

El récord supone una mejora de más de cinco segundos respecto al mejor tiempo anterior en esta categoría. Un dato impresionante si se tiene en cuenta que el U9X Xtreme mantiene su estatus como vehículo de producción, aunque limitado a solo 30 unidades. No se trata de un prototipo ni de un concept. Es un coche matriculable, con una ficha técnica tan extrema como su nombre. La velocidad máxima oficial es de 496,22 km/h, registrada apenas un mes antes en la pista de Papenburg, lo que ya le valió el título de coche más rápido del mundo en velocidad punta.

El motor del récord en Nürburgring es un conjunto formado por cuatro propulsores eléctricos, capaces de girar hasta 30.000 rpm, integrados en una arquitectura de 1.200 V, la primera de este tipo fabricada en serie. La potencia total supera los 3.000 CV, con una relación peso/potencia de 0,82 kg/CV, una cifra que pocos coches, incluso de competición, pueden igualar.

Yangwang U9 Xtreme en Nürburgring / Yangwang

Para convertir toda esa potencia en un tiempo de vuelta récord, Yangwang ha trabajado cada aspecto clave. El U9X incorpora el sistema de suspensión DiSus-X, una evolución activa que adapta el comportamiento del coche a cada curva, y se apoya en la plataforma e⁴ Platform, base también del U9 de serie.

La versión Xtreme, no obstante, añade componentes específicos: nuevo sistema de frenos carbocerámicos con aleaciones de titanio, neumáticos semislick GitiSport e·GTR² PRO desarrollados junto a Giti, y un sistema de refrigeración optimizado para mantener la estabilidad térmica en condiciones extremas. Todo con un objetivo: combinar velocidad máxima y capacidad de giro sin concesiones.

Yangwang U9 Xtreme en Nürburgring / Yangwang

El encargado de volar por los 20,832 km del Nordschleife fue Moritz Kranz, piloto profesional alemán con más de 10.000 vueltas en su historial sobre este trazado. Con experiencia en competición GT, Kranz destacó el equilibrio del coche como factor decisivo: “Este tiempo es el resultado del desarrollo conjunto entre potencia bruta y precisión de chasis”, explicó tras completar la vuelta de récord.

En sus palabras, Nürburgring sigue siendo el termómetro definitivo para cualquier coche de alto rendimiento, y el U9X ha demostrado que puede estar a la altura no solo en línea recta, sino también en uno de los circuitos más exigentes del planeta.

Yangwang U9 Xtreme en Nürburgring / Yangwang

Con este nuevo hito en Nürburgring, Yangwang se consolida no solo como una marca de lujo emergente, sino como un actor principal en la carrera eléctrica, con productos capaces de competir en cifras y emociones con lo más granado del sector. El U9 Xtreme ya ha marcado su lugar en la historia. Queda por ver quién será capaz de moverle el crono.