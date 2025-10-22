Tesla lanza en España los nuevos Model S y Model X con hasta 744 km de autonomía

Tesla pone a la venta en España las versiones renovadas del Model S y el Model X, que reciben mejoras en eficiencia, confort, equipamiento. Sin cambios radicales en el diseño exterior, la actualización se centra en la experiencia de uso diaria. Ambos modelos reciben una actualización silenciosa pero efectiva, pensada para reforzar sus puntos fuertes. Tesla ha centrado los cambios en seis grandes áreas:

Se han aplicado nuevos materiales fonoabsorbentes, mejor sellado de puertas y ajustes en el chasis para reducir el ruido de rodadura y de viento. Además, el sistema de cancelación activa de ruido ha sido optimizado, ofreciendo un ambiente más sereno en autopista.

Tesla Model X / Tesla

Se incorporan nuevas llantas: de 19 y 21 pulgadas en el Model S, y de 20 y 22 pulgadas en el Model X. También hay una nueva iluminación ambiental dinámica y una tercera fila más amplia en el Model X, mejorando el espacio para los hombros.

Ambos modelos suman una cámara en el guardabarros delantero, indicador de ángulo muerto y nuevos faros adaptativos. La interfaz también se ha refinado para facilitar el uso diario.

Más autonomía y eficiencia

Gracias a llantas más aerodinámicas, neumáticos de baja resistencia y mejoras en la gestión térmica, el Model S llega ahora hasta los 744 km de autonomía WLTP, mientras que el Model X alcanza los 600 km en su versión de tracción total. Las cifras del Model S Plaid y Model X Plaid también mejoran ligeramente, situándose en 611 km y 567 km, respectivamente.

Intrerior del Tesla Model S / Tesla

Tesla ha revisado la suspensión neumática, el reglaje de los amortiguadores y otros componentes clave para lograr una pisada más cómoda sin perder precisión. El objetivo: un coche más estable y confortable tanto en autopista como en ciudad.

Mejoras exclusivas para el Model S Plaid

La variante más radical de la berlina recibe un nuevo guardabarros delantero, alerón trasero de fibra de carbono, difusor optimizado y mejoras aerodinámicas enfocadas en la estabilidad a alta velocidad. También se han introducido componentes de estabilización específicos y una revisión del sistema de tracción, con los característicos motores envueltos en carbono que permiten curvas de potencia más lineales y precisas. Estas modificaciones apuntan a mejorar el rendimiento en circuito, tras sus récords en Nürburgring de 2021 y 2023.

Tesla Model S / Tesla

Recarga gratis para siempre

Como incentivo, Tesla incluye Supercarga gratuita ilimitada y Conectividad premium sin coste para el primer propietario, durante toda la vida útil del vehículo en su poder.

También se mantiene el enfoque habitual de la marca: no hay concesionarios tradicionales, sino un sistema de venta directa online desde el configurador Design Studio, con entregas previstas en España a partir de noviembre de 2025.

Versiones, precios y prestaciones de los Tesla Model S y X

El Tesla Model S está disponible desde 109.990 euros, con las siguientes versiones:

Model S Dual Motor AWD

744 km de autonomía WLTP

0-100 km/h en 3,2 s

240 km/h de velocidad punta

Model S Plaid (Tri Motor)

611 km de autonomía WLTP

0-100 km/h en 2,1 s

262 km/h de velocidad máxima (ampliable a 322 km/h con el kit de frenos carbocerámicos)

El Tesla Model X parte de los 114.990 euros, con estas configuraciones:

Model X Dual Motor AWD