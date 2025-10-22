Nos subimos al único autobús sin conductor que funciona en España

La tecnología avanza a pasos agigantados. Hace unos años parecía inimaginable que un vehículo pudiera funcionar y circular solo, sin que tuviéramos que poner las manos en el manillar o en el volante. Sin ir más lejos, la Dirección General de Tráfico anunció el pasado mes de junio, que hay una nueva etiqueta de color rosa para los vehículos automatizados en modo de pruebas. En Madrid, un autobús sin conductor, 100% eléctrico y fabricado en España, está recorriendo la zona de Casa de Campo hasta el 24 de octubre, y lo hemos ido a probar.

Si salimos fuera de nuestras fronteras, en distintas ciudades del estado de Michigan (Estados Unidos) o en diferentes puntos de China, como Guangzhou o Shenzhen, se están utilizando autobuses autónomos con la misma función que los convencionales. Tendremos que esperar unos años para verlos en nuestro país, pero ya se está probando un proyecto piloto de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT), en colaboración con el Centro Tecnológico de Automoción en Galicia (CTAG), que recorre una zona de la capital.

El autobús autónomo que recorre una zona de Madrid / Rubén Burillo

¿Cómo es el único autobús autónomo que funciona en España?

Según nos cuenta César Chacón, jefe del departamento de proyecto de ingeniería de la EMT, este autobús sin conductor, 100% eléctrico y fabricado en España por el CTAG es “a nivel oficial, con tráfico abierto, el único (autobús autónomo) que existe ahora mismo en España, y sería el primero que hacemos con tráfico real”.

El autobús sin conductor es un “shuttle”, un minibús de 5,2 metros de largo, 2,4 de ancho y 3 metros de alto, con capacidad de hasta 12 pasajeros y accesible para personas con movilidad reducida. El prototipo tiene 22 kWh de energía en baterías, circula a una velocidad media de 15 km/h, pudiendo llegar hasta los 40 de máxima, con hasta 11 horas de autonomía.

Lateral del autobús autónomo / Rubén Burillo

El CTAG “ha hecho desde cero” este autobús autónomo, llevando “sensores LiDAR, con cámaras y GPS de alta definición”. Estos elementos han sido integrados “perfectamente en la carrocería y se puede apreciar como tiene una línea futurista”.

Entramos al interior y nos encontramos en la parte delantera “unos ordenadores a bordo que procesan toda la información y toman las decisiones. En función de lo que va percibiendo, decide si tiene que acelerar, frenar o llegar a su destino y parar”, explica César Chacón. Lo que más impacta es que el autobús autónomo no tiene volante y se controla a través de “un joystick o mando”.

El joystick que controla el autobús autónomo / Rubén Burillo

El autobús sin conductor está en nivel de automatización 4, lo que le permite reconocer semáforos, peatones, ciclistas y carreteras, decidir de forma autónoma cuando tiene que acelerar, frenar o girar, y solo necesita la intervención humana en situaciones excepcionales. Aunque “en este grado no sería necesario que el conductor estuviera atento”, el autobús autónomo lleva un “operador de seguridad o supervisor” por normativa europea.

En marcha con algunas retenciones bruscas

Nos montamos en el autobús autónomo y el supervisor nos avisa que si queremos ir de pie, tenemos que sujetarnos. El vehículo eléctrico se pone en marcha, y se escucha un tono agudo y un zumbido generado por las baterías y el motor del propio autobús.

A pesar de circular a 15 km/h, la sensación de velocidad es mayor. Además, te viene a la cabeza el pensamiento de que el control lo tiene una máquina. El autobús autónomo recorre 1,8 kilómetros con seis paradas en la zona de Casa de Campo (Madrid), y a lo largo del viaje te das cuenta de que a la gente le llama la atención y les gusta.

El autobús autónomo / Rubén Burillo

El autobús es gratuito y suele circular con normalidad, pero a veces llegan los temidos frenazos. El viaje transcurre bien, y para el autobús lo primordial es la seguridad. Esto hace que haya retenciones algo bruscas, porque en nada que detecta algo inusual se para. Si de repente localiza algún peligro lateral a 40 centímetros, o por delante a 2 metros, se para de una forma un poco brusca. Por eso si vas de pie en el autobús, es importante ir bien sujeto.

El supervisor tiene que controlar el autobús autónomo con el joystick cuando hay un coche mal aparcado o está en doble fila, ya que no puede traspasar la línea continua. Cuando el autobús entiende que se pone en riesgo la seguridad de los ocupantes o de los peatones, se para. Además no discurre por el paso de cebra, hasta que el peatón lo haya pasado completamente.

Puedes subirte al único autobús autónomo que circula en tráfico real ahora mismo en España, de lunes a viernes de 12:00 a 17:00 y hasta el próximo 24 de octubre en la Casa de Campo de Madrid.

Parte delantera del autobús autónomo / Rubén Burillo

El futuro de los autobuses sin conductor

“Esto es una tecnología que ha venido para quedarse”, nos explica César Chacón. “A día de hoy la tecnología no está lo suficientemente madura como para soltarla en mitad de las calles de Madrid porque es un entorno muy hostil. Pero es un tema a seguir y a valorar”, añade el jefe de departamento de proyecto de ingeniería de la EMT.

César dijo que van a seguir probando y testeando esta tecnología, y que “el siguiente paso será en centros de operaciones para quitar tiempo que no aporta nada” y así aumentan “la seguridad dentro del centro de operaciones”. El autobús autónomo tiene una automatización 4 y lo máximo es 5, y para llegar lo único que necesitan es hacer “pruebas”.

Parte trasera del autobús autónomo / Rubén Burillo

El jefe de departamento de proyecto de ingeniería de la EMT explica que “esta tecnología viene a solucionar un problema que hay de conductores, no en la EMT, pero sí a nivel europeo y a nivel incluso mundial”, porque “hay una gran falta de conductores”.

A partir de 2026, volveremos a ver otro autobús autónomo circulando por España. El Gobierno regional invertirá 300.000 euros en la iniciativa de un autobús sin conductor, operado por el Grupo Ruiz y fabricado por la empresa Karsan, que conectará el centro del municipio madrileño de Leganés con el Parque Tecnológico. El autobús autónomo que realizará esta ruta será 100% eléctrico con hasta 300 kilómetros de autonomía, a demanda y podrá transportar hasta 52 pasajeros.

Este nuevo medio de transporte se probará durante dos años, y cuando finalice este periodo, si los resultados son óptimos, la idea es que este tipo de autobuses puedan circular por otros municipios de la región.