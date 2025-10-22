Porsche electrifica las siglas GTS con un Macan de 571 CV y enfoque radical

Porsche amplía la gama del Macan eléctrico con el primer GTS 100 % eléctrico de la marca. Como buen GTS, esta variante ofrece un diseño específico, prestaciones de alto nivel y una dinámica de conducción orientada a disfrutar del volante.

Monta dos motores eléctricos con una potencia combinada de 571 CV (420 kW) en modo overboost y un par máximo de 955 Nm, gracias al Launch Control de serie. Con este despliegue, el SUV acelera de 0 a 100 km/h en apenas 3,8 segundos y alcanza una velocidad máxima limitada a 250 km/h. Una de las claves está en el motor trasero, que comparte arquitectura con el Macan Turbo, aunque con ajustes específicos. Este propulsor permite una entrega directa y controlada incluso en condiciones de uso exigentes. Además, se incorpora el modo Track, heredado del Taycan, que prepara el coche para conducción deportiva, con una gestión térmica optimizada para evitar pérdidas de potencia cuando se exige el máximo.

Porsche Macan GTS / Porsche

La experiencia de conducción se apoya en una suspensión neumática deportiva con tarado específico GTS, que baja la carrocería 10 mm y trabaja con un nuevo ajuste de amortiguadores, barra estabilizadora y dirección trasera opcional. El sistema de tracción total Porsche Traction Management (ePTM) y el control vectorial del par PTV Plus gestionan la entrega de potencia para mantener al SUV pegado al asfalto con agilidad de deportivo. Gracias al reparto de masas 48/52 (delante/detrás), el Macan GTS eléctrico consigue un comportamiento más vivo y directo en curvas, sin perder el aplomo en tramos rápidos.

Buena autonomía y carga rápida

Pese a tener las prestaciones de un deportivo extremo, el Macan GTS eléctrico también ofrece un buen rendimiento en el uso diario con una autonomía homologada WLTP de entre 531 y 586 km, y hasta 745 km en uso urbano. La batería, con una capacidad neta de 100 kWh, se puede recargar del 10 al 80 % en solo 21 minutos con cargadores ultrarrápidos de hasta 270 kW.

Porsche Macan GTS / Porsche

A nivel funcional, el Macan GTS también se beneficia de las últimas mejoras de la gama. Incluye la llave digital Porsche Digital Key, nuevas funciones de aparcamiento, el asistente de voz inteligente Voice Pilot, un catálogo ampliado de juegos y una capacidad de remolque que ahora sube hasta los 2.500 kg.

Imagen con detalles GTS

Visualmente, el nuevo Macan GTS apuesta por una imagen diferenciada, con faldones exclusivos, inserciones negras, ópticas tintadas y detalles distintivos en todo el perímetro del coche. Estrena además el nuevo paquete Sport Design, que irá llegando a otras versiones de la gama, aunque aquí con personalización específica.

De serie monta llantas de 21 pulgadas Macan Design en gris antracita, pero se pueden equipar también unas RS Spyder Design de 22 pulgadas. Y como toque final, Porsche añade tres nuevos colores: el clásico Crayón, el rojo Carmín típico de los GTS y, como novedad en la gama, el azul Lugano.

Interior del Porsche Macan GTS / Porsche

En el interior combina tela Race-Tex y cuero liso negro, con acabados que subrayan el carácter deportivo del modelo. Volante GT calefactado, asientos deportivos adaptativos con 18 reglajes eléctricos y detalles decorativos en fibra de carbono forman parte del conjunto. Una novedad interesante es la posibilidad de personalizar el habitáculo a juego con el exterior gracias al paquete interior GTS opcional, disponible en los tres colores mencionados. Incluye costuras en contraste, cinturones, emblemas GTS en el volante y tapizados con un acabado uniforme. El cuadro de instrumentos digital también añade una animación exclusiva con la carrocería en 3D en el mismo color real del coche.

El precio en España del nuevo Porsche Macan GTS eléctrico parte de 106.461 euros, y ya se pueden realizar pedidos. Las primeras entregas están previstas para principios de 2026.