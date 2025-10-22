Estas son las multas que te pueden poner por utilizar mal los warning del coche

Los warning o luces de emergencia de los vehículos son los intermitentes que parpadean simultáneamente para alertar a otros conductores de un peligro o una parada imprevista. Dentro del coche es muy fácil situarlos, ya que se activan o desactivan si presionas el botón rojo con forma de triángulo que hay en el salpicadero.

Según el artículo 109 del Reglamento de Circulación, los warning deben utilizarse en situaciones de peligro, y encenderlos en el momento equivocado puede salirte caro, además de poder generar un accidente en la carretera. ¿Sabes cuándo se deben utilizar las luces de emergencia y la multa que te pueden poner si las usas mal?

Poner las luces de emergencia en situaciones incorrectas te podría costar una multa / Freepik

¿Cuándo debes utilizar las luces de emergencia?

Si estás circulando con tu vehículo y ves a un coche con los warning puestos, significa que algún peligro está sucediendo y hay que tomar ciertas precauciones. La manera más recurrente de utilizar las luces de emergencia del vehículo es cuando estamos parados en la calzada por cualquier motivo, pero existen otros momentos en los que también tienes que usar los warning.

Tienes que utilizar las luces de emergencia para que el resto de los conductores sepan que deben reducir la velocidad, si te encuentras en una retención de una autopista que tiene velocidades elevadas. También los puedes usar en carreteras que tengan mucho polvo, cuando haya niebla o cualquier condición o cosa que reduzca la visibilidad. Además debes activarlos cuando pasan vehículos de emergencia, como la policía, los bomberos, ambulancias y otros servicios de protección civil, para avisar al resto de conductores que vas a realizar una maniobra.

¿Cuándo debes utilizar las luces de emergencia? / Freepik

La multa por usar mal los warning

Uno de los usos más comunes de las luces de emergencia es cuando paramos nuestro vehículo en doble fila. Esto es totalmente erróneo y no debes realizarlo, ya que si te ve un agente de tráfico puede sancionarte por ello.

Encender los warning no te librará de que te pongan la multa, porque la DGT asegura que un uso incorrecto de las luces de emergencia supone una sanción de 100 euros. Cuando estamos en doble fila, se deben encender los intermitentes del lado en el que estás parando, porque con las de emergencia estás informando de un peligro que no existe.