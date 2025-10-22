Lancia vuelve al mundial de rallyes

Lancia prepara su regreso al Campeonato del Mundo de Rallyes (WRC) en 2026. Lo hará en la categoría WRC2 con el Ypsilon Rally2 HF Integrale como protagonista de un nuevo proyecto deportivo que busca reconectar con el legado de una de las marcas más exitosas en la historia de los rallyes. El estreno mundial será en Montecarlo, del 22 al 25 de enero de 2026, en una de las citas más emblemáticas del calendario, y servirá como apertura de la nueva temporada del campeonato.

Este anuncio, realizado en un vídeo que reunió a Luca Napolitano (CEO de Lancia), el legendario Miki Biasion y Eugenio Franzetti (Stellantis Motorsport), supone el salto definitivo de Lancia a un programa internacional tras una temporada nacional que ha servido como banco de pruebas para su gama de competición.

Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale / Lancia

La nueva arma de Lancia será el Ypsilon Rally2 HF Integrale, un modelo que forma parte del programa de carreras-cliente y que estará disponible para pilotos y equipos privados de todo el mundo. Aunque aún no se han desvelado los detalles técnicos completos del vehículo, sí se ha confirmado que se integrará en la categoría WRC2, donde se enfrentará a modelos como el Skoda Fabia RS Rally2 o el Hyundai i20 N Rally2.

El Ypsilon Rally2 se suma a una gama que ya incluye versiones como el Ypsilon HF Racing y el Ypsilon Rally4 HF, este último convertido en protagonista indiscutible del Trofeo Lancia 2025, una copa monomarca que ha recorrido seis citas del campeonato nacional italiano con notable éxito de participación y visibilidad.

La elección de Montecarlo como punto de partida no es casual. Es una de las pruebas con más historia del Mundial, con sus tramos helados, cambios de adherencia y paisajes alpinos. Una cita que pondrá a prueba la fiabilidad y el rendimiento real del nuevo modelo en condiciones extremas. La apuesta es ambiciosa: no se trata de un regreso simbólico, sino de un plan estructurado que busca colocar de nuevo a Lancia en el mapa global del rally.

Interior del Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale / lan

Durante la temporada 2025, el Ypsilon Rally4 HF, desarrollado con la supervisión directa de Miki Biasion, ha demostrado ser un coche rápido, fiable y competitivo. Ha brillado especialmente en el Rallye de San Remo, donde se disputó la final del Trofeo Lancia. Allí, Pisani y Biagi se coronaron campeones de la serie monomarca y del CIAR 2Ruote Motrici, rubricando una campaña sólida que confirmó el buen momento de forma del coche y del proyecto deportivo.

El Trofeo Lancia ha sido una herramienta eficaz para revitalizar la imagen de la marca en competición. Representó el 25 % del total de inscritos en el Campionato Italiano Assoluto Rally, lo que evidencia su relevancia dentro del certamen. La fórmula ha combinado de forma efectiva accesibilidad, rendimiento y espectáculo, atrayendo tanto a pilotos jóvenes como a veteranos.

Se espera que los detalles completos del programa 2026 se comuniquen próximamente desde la sede de Stellantis Motorsport. Mientras tanto, Montecarlo ya aparece subrayado en el calendario como el lugar donde Lancia volverá a medirse con los mejores.