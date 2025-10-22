Cupra une la pasión por el fútbol y el motor con el León Kings League

El nuevo Cupra León Kings League fusiona el carácter deportivo de la marca con la pasión que despierta el fútbol. Este modelo no solo destaca por su diseño personalizado y su mecánica eficiente, sino también por ofrecer una experiencia directa con el universo de la Kings League, incluyendo entradas a la gran final, viaje, alojamiento y encuentro privado con jugadores.

Zaga del Cupra León Kings League / Cupra

Con esta propuesta, la firma española consolida su alianza con la liga impulsada por Gerard Piqué y otras figuras del entretenimiento, reafirmando un patrocinio que ya suma casi tres años.

El Cupra León Kings League se basa en la carrocería de cinco puertas del compacto deportivo, con el motor 1.5 eTSI de 150 CV y cambio DSG de siete velocidades, un sistema de microhibridación de 48 V que le permite obtener la etiqueta medioambiental ECO, con ventajas como acceso al centro de las ciudades o reducción de tarifas en zonas de estacionamiento regulado.

A nivel estético destaca por varios elementos únicos que remiten a la Kings League: el logo oficial de la competición visible en el portón, las llantas Barbi Black de 18 pulgadas, el spoiler de techo y las taloneras laterales en color Obsidian Black. También incorpora los faros Matrix LED, que adaptan el haz de luz de forma inteligente para evitar deslumbramientos, manteniendo siempre las largas activadas.

Los tres colores disponibles para el Cupra León Kings League / Cupra

En el habitáculo incluye la tapicería Dynamic con asientos deportivos tipo baquet, y añade de serie una serie de elementos que en otras versiones suelen ir como opcionales: techo panorámico, cámara trasera, asistentes de atascos y ángulo muerto, sistema Kessy Advanced de apertura y arranque sin llave, alarma y luz ambiental interior. Todo este conjunto apunta a un enfoque claramente emocional y urbano.

La edición está disponible en tres colores: Gris Magnetic Mate, Taiga Grey y Negro Midnight, todos ellos con acabado metalizado y aspecto premium. El precio de salida parte desde 37.485 euros, con el descuento base ya aplicado.

Acceso directo al espectáculo

Uno de los puntos más llamativos de esta edición limitada es el Pack Kings, que añade valor emocional a la compra del coche. Incluye camiseta oficial, entradas para las finales de la Kings League 2025, traslados, alojamiento y, como extra, un encuentro privado con los jugadores de los equipos finalistas. Una experiencia completa pensada para los fans más comprometidos, que convierte el coche en una entrada directa a uno de los espectáculos deportivos más seguidos del momento.

Detalle del Cupra León Kings League / Cupra

La campaña de lanzamiento de este Cupra coincide con el arranque de la nueva temporada de la Kings League Spain. El spot principal —grabado en un circuito nocturno junto a 14 jugadores— se estrenará en el primer directo oficial del campeonato y se difundirá a través de los canales de Cupra, la Kings League y DjMaRiio, uno de los rostros más conocidos de la competición.