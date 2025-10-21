Atención: Estas son las multas que te pueden poner por ir de copiloto

Cuando circulamos con nuestro vehículo debemos de estar alerta y atento siempre. Muchas personas piensan que sólo el piloto debe de seguir una serie de obligaciones en el coche, pero el copiloto y el resto de los pasajeros también tienen que cumplir unas normas. La persona que se sienta al lado del conductor puede ayudar a que el viaje sea seguro o un riesgo. Por esto, existen multas para copilotos, ya que tienen que cumplir todas las responsabilidades y leyes.

Puede haber situaciones en las que el copiloto nos pueda distraer. Según la DGT, un 76% de los españoles admiten que se distraen con frecuencia mientras conducen, lo que pone en riesgo su seguridad y la de los otros usuarios de la vía. Cada año, las distracciones representan el 30% de los siniestros mortales.

Las distracciones más frecuentes al volante

Como hemos dicho, distraerse, aunque solo sea un momento, al volante es muy peligroso porque puedes tener o provocar un grave accidente de tráfico. En la carretera hay que estar siempre alerta y atento a todo, y tener mucho cuidado con estas distracciones muy comunes:

Usar el teléfono móvil al volante: Esta sigue siendo la distracción sancionable más frecuente con el 48,2%. La DGT multa a los conductores que circulen con el teléfono móvil en la mano con 200 euros y 6 puntos en el carnet de conducir , porque es una infracción grave y una acción muy peligrosa que puede provocar un accidente mortal.

Esta sigue siendo La DGT a los conductores que circulen con el teléfono móvil en la mano con , porque es una y una acción muy peligrosa que puede provocar un accidente mortal. Sobrepasar el límite de velocidad es una de las multas más habituales en nuestro país. Recuerda que la tabla que hay a continuación es para coches, motos y furgonetas cuya masa máxima autorizada (MMA) sea menor de 3.500 kilos.

es una de las multas más habituales en nuestro país. Recuerda que que hay a continuación Fumar mientras conduces: En el Reglamento General de Circulación no aparece especificado que esté prohibido fumar en el coche, pero si supone una distracción, te multarán con unos 200 euros , pero todo depende de la gravedad. Si tiras las colillas del cigarrillo por la ventana, te sancionarán con 500 euros y 6 puntos en el carnet de conducir.

En el Reglamento General de Circulación no aparece especificado que esté prohibido fumar en el coche, pero , pero todo depende de la gravedad. No llevar el cinturón de seguridad al volante: Está considerado como una infracción grave , y esta acción está penalizada con 200 euros de multa y con la pérdida de 4 puntos en el carnet si eres el conductor.

Está considerado como una , y esta acción Beber alcohol o consumir drogas cuando vas a conducir: Esta acción es muy peligrosa porque aumentan considerablemente las probabilidades de sufrir un grave accidente de tráfico. Recuerda, si bebes o consumes drogas, no conduzcas, ya que la única tasa segura es 0,0%. Depende de la tasa dada, te pueden llegar a multar con hasta 1.000 euros y 6 puntos del carnet de conducir. Además puede ser considerado delito, si son tasas superiores a 0,60 mg/l en aire o te niegas a someterse a las pruebas.

Atención: Estas son las multas que te pueden poner cuando vas de copiloto

Como hemos dicho, un 76% de los españoles admiten que se distraen con frecuencia mientras conducen, lo que pone en riesgo su seguridad y la de los otros usuarios de la vía. Los despistes se mantienen como el primer factor más habitual en los siniestros de tráfico, presentes en el 30% de los accidentes mortales (406 casos) que se produjeron en 2024. Entre las distracciones más frecuentes está conversar con pasajeros o discutir con ellos, pero ¿qué multas te pueden poner por distraer al conductor si vas de copiloto?