Maxus amplía las opciones en chasis cabina con versiones eléctricas y diésel

Maxus amplía su oferta de vehículos comerciales con una gama de chasis cabina pensada para cubrir las necesidades de casi cualquier profesionale. Con opciones 100 % eléctricas y versiones diésel de hasta 4.622 mm de longitud carrozable, la marca busca ofrecer vehículos personalizables, fiables y adaptados tanto al reparto urbano como al transporte de mayor exigencia.

eDeliver 3: pensado para la ciudad

El Maxus eDeliver 3 chasis cabina se presenta como una solución ideal para entornos urbanos. Su formato compacto y maniobrable facilita las operaciones en calles estrechas, donde el tamaño importa tanto como la eficiencia. Cuenta con un motor eléctrico alimentado por una batería de 50,2 kWh, que garantiza cero emisiones y un coste operativo reducido. Esta combinación lo convierte en una opción competitiva frente a alternativas térmicas tradicionales, especialmente en ciudades con restricciones medioambientales.

Su carrozable admite estructuras de hasta 5.156 mm de largo y 1.810 mm de ancho, y en su variante LWB (Long Wheel Base) permite incrementar la capacidad sin penalizar el rendimiento. En este formato, el eDeliver 3 se posiciona como un modelo eléctrico urbano bien equilibrado entre carga, maniobrabilidad y eficiencia.

eDeliver 9: más capacidad, más autonomía

Quienes necesiten mayor capacidad o trabajen en rutas más largas tienen en el eDeliver 9 una herramienta más robusta, sin renunciar a las ventajas de la movilidad eléctrica. Disponible en longitudes L3 y L4, se adapta a distintos carrozados y aplicaciones profesionales.

Maxus Deliver 9 / Maxus

Su punto fuerte está en la autonomía y capacidad de carga. Incorpora una batería de 65 kWh y permite una longitud de carrozado de hasta 4.365 mm. Está disponible en dos configuraciones:

Versión N1 , con una MMA de 3.500 kg

, con una Versión N2, que sube hasta 4.250 kg

Esta dualidad permite ajustar el modelo a diferentes usos, desde flotas de distribución hasta transformaciones más pesadas. Al igual que su hermano menor, ofrece un coste de uso más bajo que los diésel y acceso sin restricciones a zonas de bajas emisiones.

Alternativa diésel

Para quienes aún prefieren un motor térmico, el Deliver 9 chasis cabina mantiene la propuesta más tradicional, con un enfoque en robustez y modularidad. Disponible también en medidas L3 y L4, el Deliver 9 permite carrozados de hasta 4.622 mm de largo y 2.250 mm de ancho, convirtiéndose en el modelo con mayor capacidad de adaptación dentro de la gama. Además, incorpora rueda trasera doble de serie, con opción a rueda sencilla si el cliente lo requiere, lo que amplía su versatilidad en función del tipo de carga y terreno.

El motor diésel y su masa máxima autorizada de 3.500 kg lo sitúan como una opción fiable para quienes necesitan potencia constante, especialmente en rutas mixtas o servicios industriales.