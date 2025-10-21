¿Cada cuántos kilómetros debes de cambiar el líquido refrigerante del coche?

El líquido refrigerante del coche es esencial para el óptimo funcionamiento del motor. El también conocido como anticongelante, sirve para mantener la temperatura ideal de la unidad motriz del coche, evitando su sobrecalentamiento o su congelación. El líquido refrigerante es importante para el vehículo, y si no sabes cuándo lo debes cambiar o cómo detectar una fuga, puede derivar en una avería grave.

¿Cómo se revisa el líquido refrigerante?

Para saber cuánto anticongelante le queda a tu coche, sólo tendrás que abrir el capó y buscar el depósito del líquido refrigerante, que suele ser un poco más grande, con símbolos y colores distintos, que el del líquido del limpiaparabrisas. El depósito de anticongelante tiene dos marcas: mínimo y máximo. Si éste se encuentra entre las dos líneas, no habrá problema.

La importancia del líquido refrigerante / Freepik

Debes tener en cuenta que el líquido refrigerante se tiene que revisar cuando el coche esté frío, sin el motor caliente, y en una superficie plana, porque sino el nivel de líquido no será el correcto. Antes de cambiar el anticongelante, debes vaciar por completo los restos del anterior líquido, ya que nunca deben mezclarse dos líquidos refrigerantes distintos, porque podría ser dañino para tu coche.

¿Qué pasa si tu coche se queda sin anticongelante?

Es muy importante revisar y estar atento del líquido refrigerante y de su nivel. Si el anticongelante está por debajo del nivel mínimo puede significar que hay una fuga en el circuito, que puede derivar en averías graves y reparaciones costosas.

Mujer rellenando el líquido refrigerante / Freepik

El motor del coche empezará a aumentar de temperatura sin el líquido refrigerante. Además llegará el momento en el que no pueda trabajar y se gripe. Sin anticongelante, notarás que tu coche empieza a perder rendimiento, hasta que el motor se sobrecalienta y se rompe.

¿Cada cuánto hay que cambiar el líquido refrigerante?

Como hemos dicho, el anticongelante cumple una función muy importante en el coche. Para cambiar el líquido refrigerante debes tener en cuenta las recomendaciones del fabricante, que habitualmente suelen ser cada dos años o cada 40.000 kilómetros, aproximadamente.